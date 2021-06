Échangeur des autoroutes 13 et 40 et boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 40 - Entraves à venir au cours de la fin de semaine du 18 juin 2021

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires que des entraves seront requises dans l'échangeur des autoroutes 13 et 40 et dans le secteur du boulevard de la Côte-Vertu à la hauteur de l'autoroute 40 au cours de la fin de semaine du 18 juin 2021. Ces entraves sont requises pour la poursuite des travaux de réparation des ponts d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 40.

Entraves et gestion de la circulation

Échangeur des autoroutes 13 et 40