Échangeur des autoroutes 13 et 40 à Montréal - Entraves à venir dans le secteur de l'échangeur

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que diverses entraves sont à venir dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 40 à Montréal. Une bretelle sera fermée et la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction ouest sera entravée, pour une durée d'environ un mois. De plus, la fermeture complète du chemin Saint-François, en vigueur depuis le 9 mai, sera prolongée jusqu'au 26 mai, à 5 h.

Entraves en cours et à venir

La fermeture complète du chemin Saint-François entre les rues Percival-Reid et Saint-Amour se poursuivra jusqu'au 26 mai, 5 h . Le détour s'effectue par les rues Percival-Reid et Saint-Amour, via le boulevard de la Côte-Vertu.

Fermeture partielle (jusqu'à 2 voies fermées sur 3) de la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction ouest dans le secteur de l'autoroute 13, à compter du mercredi 19 mai, 22 h, et pour une durée d'environ un mois .

. Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 13 en direction sud vers la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction est, à compter du mercredi 26 mai, 22 h, et pour une durée d'environ un mois.

Rappels

Sur l'autoroute 13, une voie sur trois est retranchée dans chaque direction dans le secteur du chemin Saint-François, jusqu'au milieu du mois de juin. La largeur est réduite à 3,2 mètres sur les autres voies. La vitesse est également abaissée dans le secteur.

D'autres entraves sont à prévoir d'ici la fin du chantier à l'été 2021. Elles seront précisées par voie de communiqué.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Lien connexe :

Échangeur de l'autoroute 13 et de l'autoroute 40 à Montréal - Réfection et reconstruction

