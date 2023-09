Échanges, visites exclusives, dégustations et rendez-vous d'affaires - Vinexpo Explorer : 1ère édition au Québec

35 acheteurs internationaux et 25 microdistilleries du Québec

QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Du 17 au 20 septembre 2023, l'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) sera le partenaire-hôte de l'important rassemblement d'affaires Vinexpo Explorer en partenariat avec la Société des Alcools du Québec (SAQ). Ayant eu lieu à Sonoma en Californie et à Beaujolais en France dans les années antérieures, l'évènement se déplace à Québec pour 2023. Cette 4e édition sera dédiée à la mise en valeur de notre territoire via le savoir-faire audacieux des microdistilleries d'ici.

« Le concept de Vinexpo Explorer est né en 2017 de la volonté de faire découvrir des producteurs de vins et de spiritueux directement dans leur environnement grâce une immersion des participants. Les microdistilleries du Québec vont créer des liens forts et construire des relations commerciales solides et durables. » souligne Rodolphe Lameyse, directeur général de Vinexposium.

Destination Québec

Vinexposium a choisi la destination Québec pour la croissance récente particulièrement dynamique de son marché des spiritueux et l'émergence de microdistilleries artisanales aux savoir-faire singuliers. Il s'agit donc d'une opportunité commerciale importante dans une région du monde à haut potentiel de développement.

Acheteurs internationaux

Les top acheteurs venant de marchés clés et émergents de l'industrie du vin et des spiritueux, principalement des importateurs, des e-commerçants, des détaillants, des distributeurs, des supermarchés, des courtiers, des compagnies aériennes et des restaurateurs seront présents du 17 au 20 septembre.

Vinexpo Explorer en chiffres

72 heures de découverte

80 acheteurs internationaux

60 producteurs locaux

+ 500 rendez-vous d'affaires

« La catégorie des spiritueux d'ici a gagné le cœur des Québécois : au cours des 5 dernières années, les ventes ont enregistré une augmentation fulgurante de 50%. C'est un succès commercial extraordinaire. L'audace et la créativité de nos producteurs font en sorte qu'ils s'illustrent au Québec, bien sûr, mais aussi à l'international en accumulant des mentions d'excellence lors de la tenue de concours partout dans le monde. En participant à Vinexpo Explorer, la SAQ est fière de contribuer au rayonnement du savoir-faire de nos distillateurs, et de notre terroir, au-delà de nos frontières », précise Jacques Farcy, président et chef de la direction de la SAQ.

Agenda médias

Lundi 18 septembre

10h30 à 11h30 : Logistique et Incoterm pour expédier des produits alcooliques (Globco)

11h30 à 12h30 : Comment se présenter et mieux se vendre à l'international (Face à Face marketing)

13h30 à 17h30 : Grande dégustation des microdistilleries du Québec avec les acheteurs internationaux

Mercredi 20 septembre

10h00 à 16h00: Rendez-vous d'affaires programmés entre acheteurs et microdistilleries

19h30 à 23h00 : Soirée gastronomique et festival de clôture à la Salle des Promotions de Québec

À PROPOS DE VINEXPO EXPLORER

Conçu et organisé par Vinexposium, Vinexpo Explorer est une initiative commerciale innovante de développement des affaires. Elle vise à créer une immersion dans une région productrice « sous le radar ». Au cœur de la région productrice, Vinexpo Explorer met en relation une sélection pointue d'acheteurs internationaux avec les producteurs locaux. Le programme inclut des dégustations, des rendez-vous ciblés, des temps de réseautage et des visites exclusives.

À PROPOS DE L'UNION QUÉBÉCOISE DES MICRODISTILLERIES DU QUÉBEC

L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) regroupe la grande majorité des distilleries du Québec. Proactive et guidée par ses membres, ses rôles sont multiples : représentation politiques, développement du secteur & innovation, animation du milieu, communication & promotion. Elle a comme mission de créer un environnement d'affaires favorable pour la vente des spiritueux québécois au Québec et ailleurs dans le monde.

