SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE, QC, le 2 août 2022 /CNW Telbec/ - EBSU annonce l'acquisition d'Eurorite Cabinets ltée, une entreprise manufacturière située à Pitt Meadows, en Colombie-Britannique. Le groupe québécois poursuit ainsi son plan de croissance déjà bien amorcé et concrétise son objectif de desservir la clientèle canadienne d'un océan à l'autre.

En moins de deux ans, EBSU a mis en œuvre une stratégie d'acquisition accélérée dans laquelle s'inscrivent la construction d'une nouvelle usine de 180 000 pieds carrés à Salaberry-de-Valleyfield, en opération depuis l'automne 2021, et l'achat de Woodlore International inc., conclu en juillet 2021.

L'ajout d'Eurorite, un fabricant d'armoires et de solutions de rangement bien établi, permet aujourd'hui à EBSU de bonifier son portfolio de produits sur mesure et de se positionner comme un fournisseur de premier plan dans les projets résidentiels à grande échelle. « Avec cette acquisition dans l'Ouest du pays, explique Napoléon Boucher, président et chef de la direction, EBSU consolide sa position de chef de file au Canada. Eurorite nous permettra d'optimiser notre production, nos délais de livraison et notre utilisation des ressources à l'interne. »

Par cette importante transaction, qui représente la troisième phase de son expansion, EBSU étend ses activités à l'ensemble du Canada et assure désormais une présence forte dans trois provinces clés, soit le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique.

À propos d'EBSU

Fondée en 1981, EBSU conçoit et fabrique des cabinets pour la maison mettant le haut de gamme à la portée de tous. Chef de file de l'industrie manufacturière canadienne, EBSU se distingue tant par le design et la qualité de ses produits que par ses technologies de production d'avant-garde.

Visitez nos sites web : www.ebsu.ca , www.woodlore.ca et www.eurorite.com

SOURCE EBSU

Renseignements: Robert Perreault, Vice-président ventes et marketing, [email protected], 514 449-8175