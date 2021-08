EBOX sur le podium des fournisseurs de télécoms offrant le meilleur service

LONGUEUIL, QC, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - EBOX se trouve toujours sur le podium du magazine indépendant Protégez-Vous pour une cinquième année de suite comme un des fournisseurs de télécoms offrant le meilleur service. EBOX est fier d'offrir un service de haute qualité aux Canadiens et Canadiennes depuis 1997. Année après année, EBOX se démarque de la concurrence par la qualité de son service inégalé.

Un service à la clientèle honnête et sans surprise.

La qualité du service chez EBOX est une différence appréciée par la clientèle qui est au cœur même des valeurs de l'entreprise. Le désir d'EBOX de bien servir la clientèle et d'offrir leurs services à une majorité de Canadiens et Canadiennes les amène dans de nouvelles régions dont l'Abitibi qui peut maintenant compter sur des services de télécoms d'une qualité inégalée.

À propos d'EBOX

EBOX est le plus grand fournisseur indépendant du Québec, offre de l'emploi à plus de 450 personnes et sert plus de 130 000 clients. L'entreprise offre, depuis plus de 23 ans, des services internet de qualité à plusieurs entreprises, organismes et particuliers du Québec ainsi que de l'Ontario. EBOX est reconnue par Protégez-Vous comme une des meilleures entreprises de télécommunication pour la satisfaction des clients. Pour plus d'informations, visiter www.ebox.ca.

Renseignements: Contact média: Jean-Philippe Béïque, PDG EBOX, [email protected]