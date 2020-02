EBOX remet 50 000 $ à la SPCA de Montréal!

Mission accomplie « Nous pouvons dire mission accomplie et applaudir cette campagne qui avait pour slogan Tu déménages? Abandonne ton fournisseur, pas ton animal! En plus des fonds amassés, qui nous permettront d'accueillir et de soigner des animaux dans le besoin, elle a aussi permis de donner beaucoup de visibilité à la cause et de sensibiliser le public à cet enjeu important en pleine période de crise à Montréal », souligne Élise Desaulniers, directrice générale de la SPCA de Montréal.

Rappelons que sur la période du 27 mai au 23 juin 2019, EBOX s'était engagée à remettre 5 $ à la SPCA pour chaque nouvel abonnement à ses services Internet, de télévision ou de téléphonie, ainsi que 0,25 $ pour chaque interaction, mention « J'aime », commentaire et partage sur les publications incluant le mot-clic #EBOXredonne. Diffusée à la grandeur de la métropole, la campagne EBOXredonne a atteint son objectif financier et n'est pas passée inaperçue grâce, notamment, à la participation de plusieurs influenceurs tels que PL Cloutier, Cynthia Dulude, Simon Leclerc, Jemcee, Sansdrick et Félix-Antoine Tremblay.

« EBOX est très heureuse de remettre 50 000 $ à la SPCA Montréal dans le cadre de sa campagne EBOXredonne pour soutenir la lutte à l'abandon des animaux et remercie celles et ceux qui ont contribué à en faire un succès. Ce don servira concrètement à fournir un foyer ainsi que les soins nécessaires aux animaux en détresse que recueille la SPCA de Montréal », s'est réjoui Jean-Philippe Béïque, PDG et président du conseil d'EBOX Communications.

Le déménagement : une crise annuelle

Dans les mois précédant et suivant la période des déménagements, le nombre d'animaux accueillis à la SPCA de Montréal peut presque tripler, passant d'environ 600 à 1600 par mois. Un grand nombre de ces animaux sont abandonnés uniquement parce que leurs gardiens ou leurs gardiennes sont incapables de se trouver un logement abordable les acceptant. Et la situation risque d'être encore plus critique cette année compte tenu de la crise du logement qui sévit à Montréal. Notons également qu'alors qu'un foyer sur deux possède un animal de compagnie, seulement 4,2 % des propriétaires acceptent des locataires avec chien.

À propos de EBOX - EBOX est un fournisseur indépendant de télécommunications qui offre ses services au Québec et en Ontario et qui dessert plus de 100 000 clients. Son succès et sa croissance sont principalement dus à ses prix très compétitifs, à un service à la clientèle 100 % canadien et à une gamme de services complète. Depuis plus de 20 ans, son équipe dynamique et expérimentée sert plusieurs dizaines de milliers d'entreprises, d'organismes et de particuliers. L'objectif : offrir un service différent.

À propos de la SPCA de Montréal - Fondée en 1869, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (mieux connue sous l'appellation SPCA de Montréal) a été la première organisation vouée au bien-être animal au Canada. Elle est aujourd'hui le plus grand organisme de protection des animaux au Québec, s'exprimant en leur nom partout où règne l'ignorance, la cruauté, l'exploitation ou la négligence. Elle gère un refuge venant en aide à plus de 15 000 animaux chaque année.

Renseignements: SPCA de Montréal : Anita Kapuscinska, conseillère principale aux communications, 514 359-5198, [email protected]; EBOX : David Stuart, BICOM Communications, 514 223-6770 poste 250, [email protected]