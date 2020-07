EBOX offrira ses services en Abitibi et en Haute-Mauricie

LONGUEUIL, QC, le 21 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les citoyens de l'Abitibi auront bientôt accès aux services internet, téléphone et de télévision d'EBOX leur permettant enfin d'avoir accès aux services d'une des meilleures entreprises en télécommunications québécoises. La présence d'EBOX viendra perturber le marché et permettra une saine concurrence au bénéfice des consommateurs. Une décision récente du CRTC force la fin du monopole de Cablevision du Nord, une filiale de Bell, et permettra aux autres joueurs d'offrir un service de qualité à un prix plus raisonnable.

Concurrence

EBOX n'en est pas à ses débuts en matière de concurrence en utilisant une partie des infrastructures d'un tiers. En effet, la société opère déjà sur 4 réseaux nationaux et détient un savoir-faire précieux pour bien gérer les demandes de la clientèle ainsi que les difficultés qui pourraient survenir au fur et à mesure qu'EBOX augmentera ses parts de marché dans la région. EBOX participe vigoureusement devant le CRTC à des processus visant à augmenter la compétition dans des marchés dominés par les grandes entreprises de télécommunications. L'Abitibi est une page blanche, car Bell opère sans compétition depuis des décennies. Maintenant que la compétition s'installe en région, EBOX croit que les citoyens doivent faire confiance à un plus petit joueur qui défend une saine concurrence et qui va aligner leurs intérêts.

À la fine pointe de la technologie

EBOX utilise des équipements à la fine pointe de la technologie ce qui permet de fournir un niveau de service incomparable. « Nous offrirons d'abord des vitesses de 15, 50 et 125 Mbit pour le service internet ainsi que nos services de télévision et de téléphonie. » déclare Jean-Philippe Béïque, PDG et cofondateur d'EBOX. « Nous serons nouvellement disponibles dans les municipalités de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Lasarre, Malartic ainsi que La Tuque en Mauricie entre autres » complète-t-il. Les services seront disponibles au courant de l'automne 2020.

À propos d'EBOX

EBOX est le plus grand fournisseur indépendant du Québec, offre de l'emploi à plus de 450 personnes et sert plus de 130 000 clients. L'entreprise offre, depuis plus de 23 ans, des services internet de qualité à plusieurs entreprises, organismes et particuliers du Québec ainsi que de l'Ontario. Pour plus d'informations, visiter www.ebox.ca.

