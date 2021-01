EBOX demande à Ottawa de mettre fin aux vacances des gros joueurs

LONGUEUIL, QC, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - EBOX souhaite commencer l'année avec la résolution de mettre fin aux vacances des gros joueurs dans le domaine des télécommunications. Nous militons pour des tarifs de télécommunications justes et raisonnables et désirons demander au nouveau ministre de l'Industrie François-Philippe Champagne de soutenir l'ordonnance 2019-288 du CRTC. Cette décision prévoit une mise à jour des tarifs d'une importance capitale, permettant aux joueurs indépendants de compétitionner tout en permettant à l'industrie d'obtenir un profit raisonnable.

La population des régions prise en otage

La menace des gros joueurs de cesser d'investir dans les réseaux en région si cette ordonnance est appliquée est irresponsable et scandaleuse. La construction du réseau en régions mal desservies ne devrait pas servir de subterfuge pour facturer des prix exagérés aux citoyens connectés à la haute vitesse. De plus, le gouvernement vient de mettre en place un fond de près de 2 milliards de dollars pour la construction des réseaux large bande dans les régions. Il est donc inadmissible que les gros joueurs se servent du développement des régions pour mettre des bâtons dans les roues de l'ordonnance du CRTC.

La COVID-19 avec une connexion à basse vitesse

Plus de 40 % des Canadiens ont toujours une vitesse de connexion internet sous la barre des objectifs du CRTC malgré que la technologie soit disponible. Le prix en est la raison principale. Dans les grands centres urbains tels que Toronto, près de 40 % des ménages n'ont toujours pas une connexion internet avec une vitesse décente. Une connexion internet décente est une base pour le télétravail ainsi que l'école à distance et il est scandaleux que des familles canadiennes doivent s'en priver à cause du coût trop élevé, ce qui accentue les inégalités entre les classes sociales. Agissez en contactant votre député fédéral et signez notre pétition en ligne au https://www.ebox.ca/blogue/les-vacances-sont-terminees/.

