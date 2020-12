EBOX branche ses premiers clients à Rouyn-Noranda

LONGUEUIL, QC, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Nous venons d'effectuer le branchement de nos premiers clients à Rouyn-Noranda. Nous concurrençons le monopole historique de Cablevision, une filiale de Bell, en offrant des prix justes et raisonnables. Nous sommes en Abitibi pour faire baisser les prix des forfaits Internet et de télévision. La concurrence permettra aux consommateurs de Rouyn-Noranda de profiter des services Internet, téléphone et télévision d'EBOX, une des meilleures entreprises en télécommunications québécoises.

Le mouton noir de la télécommunication

Nous essayons de déstabiliser les vieux monopoles en livrant des débats réglementaires et en offrant des prix très agressifs à nos clients. Notre service télé est fabriqué au Québec et nous employons plus de 450 personnes dans la province. Nous permettons aussi aux clients d'utiliser leur propre équipement que ce soit pour la télévision ou l'Internet, tant que l'équipement est compatible ce qui permet encore de réduire les coûts pour le client. Par exemple, plusieurs clients peuvent réutiliser leur routeur actuel et ainsi économiser des frais.

D'autres municipalités maintenant desservies

Nous sommes aussi offerts dès maintenant dans le secteur de La Sarre (incluant les municipalités de Authier, Authier-Nord, Duparquet, Dupuy, Gallichan, Macamic, Mancebourg, Normétal, Palmarolle, Poularies, Ste-Germaine-Boulé, Taschereau et bien sûr La Sarre).

À propos d'EBOX

EBOX est le plus grand fournisseur indépendant du Québec, offre de l'emploi à plus de 450 personnes et sert plus de 130 000 clients. L'entreprise offre, depuis plus de 23 ans, des services Internet de qualité à plusieurs entreprises, organismes et particuliers du Québec ainsi que de l'Ontario. EBOX est reconnue par Protégez-Vous comme une des meilleures entreprises de télécommunication pour la satisfaction des clients. Pour plus d'informations, visiter www.ebox.ca.

SOURCE EBOX

Renseignements: Contact média : Jean-Philippe Béïque, PDG EBOX, [email protected]