EBOX branche ses deux premiers clients en Abitibi aux services de télévision et d'internet par câble

Selon nos recherches, nos prix seront jusqu'à 50 % moins chers que le principal concurrent sans sacrifier sur la qualité. Nos clients vont bénéficier des plus récentes technologies en termes d'expérience télévisuelle grâce à une qualité d'image époustouflante, notre télécommande à reconnaissance vocale, notre intégration Android pour contrôler vos appareils intelligents ainsi qu'un riche contenu incluant Super Écran, Crave ou encore Disney+. De plus, nous permettrons aux clients d'utiliser leurs propres appareils le cas échéant. Advenant le cas qu'un client aurait son propre modem ou encore un appareil compatible pour visionner la télévision, nous permettrons qu'ils les utilisent sur son réseau pour autant qu'ils font partie de notre liste d'équipements compatibles.

Lancement de nouveaux secteurs :

Pour les secteurs de Rouyn-Noranda et La Sarre, nous prévoyons offrir nos services dans un futur proche. Plus de détails suivront sous peu. Pour les gens désirant obtenir nos services dans les zones déjà desservies, soit Val-d'Or, Malartic, Rivière-Héva et Preissac, vous pouvez nous contacter maintenant au 1-855-277-7819.

À propos d'EBOX

EBOX est le plus grand fournisseur indépendant du Québec, offre de l'emploi à plus de 450 personnes et sert plus de 130 000 clients. L'entreprise offre, depuis plus de 23 ans, des services internet de qualité à plusieurs entreprises, organismes et particuliers du Québec ainsi que de l'Ontario. Pour plus d'informations, visiter www.ebox.ca.

