Ebates.ca : les parents canadiens affirment que les dépenses sont le plus gros facteur de stress du retour en classe

Cependant, pour certains parents, l'aspect le plus stressant de la rentrée serait les achats scolaires (26 pour cent), puisqu'ils s'attendent à dépenser en moyenne 168 $ par enfant. Heureusement, il existe plusieurs façons d'économiser afin de diminuer cette anxiété et même de susciter de l'intérêt pour le retour à l'école; pour y arriver, il suffit de suivre quelques astuces faciles.

Réapprivoiser la routine scolaire graduellement

Il peut être pénible de passer des vacances aux bancs d'école. S'y préparer mentalement tout en implantant peu à peu la routine scolaire avant la fin de l'été peut aider. Plus de la moitié (55 pour cent) des parents commencent très tôt à planifier les lunchs pour le retour en classe. D'ailleurs, 79 pour cent des répondants aident leurs enfants à se remettre dans la routine scolaire en ajustant leur horaire de sommeil pour les préparer aux réveils plus matinaux.

Faites vos recherches

Bien que la plupart des parents (94 pour cent) déclarent que leurs dépenses en ligne seront identiques ou plus élevées que l'an dernier, voici quelques stratégies utilisées par ces parents pour économiser en diminuant leur stress lié aux dépenses :

rechercher les offres sur les sites Web des détaillants (70 pour cent)

rechercher des coupons et des codes promotionnels en ligne (53 pour cent)

utiliser les sites Web qui offrent des remises en argent (41 pour cent)

utiliser les applications mobiles pour dénicher de bonnes affaires (41 pour cent)

s'inscrire aux notifications par courriel des ventes et promotions (38 pour cent)

utiliser les médias sociaux pour dénicher de bonnes affaires (33 pour cent)

« Magasiner en ligne et utiliser des stratégies lors de la chasse aux aubaines pour la rentrée peut réduire les dépenses et aider à se sentir plus préparé, ce qui peut augmenter l'intérêt et l'excitation -- au lieu du stress -- pour toute la famille », explique Belinda Baugniet, vice-présidente marketing et spécialiste des achats chez Ebates.ca.

Magasinez en ligne

Même si 20 pour cent des acheteurs terminent leur magasinage de la rentrée plus tôt, la majorité (78 pour cent) fait leurs achats en août et début septembre. Pourquoi? Parce que les parents pensent que les aubaines de la rentrée seront meilleures à la fin de l'été (49 pour cent) et qu'ils sont trop occupés pour magasiner plus tôt (19 pour cent).

Cette année, 70 pour cent des parents planifient de faire au minimum une partie de leur magasinage de la rentrée sur le Web, et 49 pour cent d'entre eux trouvent que de magasiner en ligne diminue les prises de tête -- une augmentation significative par rapport au 42 pour cent de 2018. De plus, lorsqu'il s'agit d'achats en ligne, le sondage révèle que les papas sont plus enclins à magasiner en ligne que les mamans (77 pour cent versus 66 pour cent).

Faites participer les enfants

Que ce soit un sac à dos ou des espadrilles, un nouvel article est une excellente façon de susciter de l'intérêt pour la rentrée. La majorité des Canadiens (90 pour cent) disent essayer d'inclure les enfants dans le processus de magasinage du retour en classe. Soixante-neuf pour cent des parents permettent à leurs enfants de les aider à choisir les articles scolaires et 30 pour cent font de même lors du magasinage sur le Web.

Faire participer les enfants peut aussi aider à la transition vers l'année scolaire et leur permettre de devenir plus confiants et plus indépendants. Quatre-vingt-cinq pour cent des parents laissent leurs enfants choisir leur tenue pour l'école, 75 pour cent leur permettent de préparer leur sac à dos et 75 pour cent les encouragent à participer aux tâches ménagères.

« Faire participer les enfants pendant la rentrée et tout au long de l'année scolaire peut vraiment aider à alléger le fardeau des parents, » explique Baugniet. « Cela peut également contribuer à apporter aux enfants un sens des responsabilités qui les rendra plus enthousiastes à l'idée d'aller à l'école et d'être indépendant. »

Les parents peuvent aussi inclure leurs enfants de manière indirecte en leur permettant de gagner de l'argent de poche; 54 pour cent des parents dont les enfants aident aux tâches ménagères leur donnent de l'argent de poche. Les papas ont plus tendance à donner de l'argent de poche que les mamans (62 pour cent versus 49 pour cent), qui est ensuite utilisé à un éventail de fins, de l'épargne (51 pour cent) à l'achat de vêtements/accessoires (42 pour cent) en passant par la participation aux achats de fournitures scolaires (20 pour cent).

À propos du sondage Le sondage d'Ebates Cabana a été effectué en ligne au début du mois de juin 2019 avec un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 003 Canadiens. Un échantillon de cette taille est précis à +/- 3 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

