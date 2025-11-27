Eau Poste : un jeu québécois qui dépasse les attentes

Deux mois après son lancement, Eau Poste s'impose comme un succès. Le site eauposte.org a enregistré plus de 3 200 visites.

Pensé comme un outil d'exploration et d'orientation, Eau Poste propose aux participants de vivre une expérience de stage virtuel aux côtés de trois professionnels du traitement des eaux : opérateur, technicien et ingénieur. À travers des missions réalistes inspirées du terrain, le joueur découvre les multiples facettes de ces métiers essentiels à la santé publique et à la protection de l'environnement.

« Avec Eau Poste, nous voulions créer un outil à la fois ludique et crédible, capable de susciter des vocations dans un domaine vital, mais souvent méconnu. Les résultats démontrent que le jeu rejoint efficacement plusieurs publics cibles et contribue à valoriser les métiers de l'eau. »

-- Dominique Dodier, Directrice générale, EnviroCompétences

Découvrez le jeu : eauposte.org

Des réactions enthousiastes

Les retours du public confirment le fort pouvoir de mobilisation du jeu.

« Je suis impressionnée par la justesse et la réalité des tâches à accomplir dans les missions. » - élève

D'autres utilisateurs ont souligné la capacité du jeu à les orienter vers un métier qui correspond à leurs préférences et à leurs habiletés.

« C'est un jeu dynamique et assez facile, pour se détendre. J'ai adoré les jeux de mots avec les noms des personnages, et j'ai appris qu'il existe une multitude de tâches différentes dans le domaine de l'eau. C'est vraiment un beau jeu : plusieurs autres métiers devraient avoir un outil comme celui-là! » - élève participant à la mise à l'essai du jeu Eau Poste.

Un projet soutenu par le gouvernement du Québec

Eau Poste a été rendu possible grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec, par l'entremise du programme Évolution-Compétences du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (FDRCMO), sous la responsabilité de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

À propos d'EnviroCompétences

Fondé en 1996, EnviroCompétences, comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement, travaille en étroite collaboration avec les employeurs et les travailleurs de l'industrie de l'environnement. L'organisme se concentre sur la formation, le développement de l'emploi et l'adaptation des ressources humaines, tout en menant des réflexions et actions pour comprendre et anticiper l'évolution de la filière. EnviroCompétences représente aujourd'hui plus de 89 000 travailleurs et professionnels, et 12 000 employeurs dans le secteur environnemental, tout en offrant plus de 50 formations techniques et générales. Fort de près de 30 ans d'expertise, EnviroCompétences est un acteur incontournable en matière d'emploi et de développement des compétences dans le secteur de l'environnement.

SOURCE EnviroCompétences