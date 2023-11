Eaton propulse la transition énergétique et intensifie ses collaborations éducatives par le biais d'un nouveau centre d'innovation spécialisé à Brossard

Un centre spécialisé axé sur les technologies numériques pour les ressources énergétiques distribuées.

Eaton opte pour le Québec en raison de sa clientèle de longue date dans la région, de ses partenaires établis dans le domaine de l'éducation et de son solide bassin de talents.

BROSSARD, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - La société de gestion intelligente de l'énergie Eaton a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau centre mondial d'innovation à Brossard au Québec, près de Montréal, après près de quatre décennies de développement de logiciels de pointe dans la région. Dans cet espace de 35 000 pieds carrés, Eaton accélérera la recherche et le développement de technologies de ressources énergétiques distribuées (RED) permettant une électricité durable pour les bâtiments, les maisons, l'industrie et le réseau électrique. Eaton apporte environ 150 emplois hautement spécialisés à Brossard, créant ainsi une plaque tournante locale pour les professionnels de l'industrie de l'énergie avec des plans de croissance dans la région.

La disponibilité de l'énergie renouvelable est en plein essor à l'échelle mondiale et devraient atteindre une capacité installée totale de plus de 440 gigawatts cette année, la plus forte augmentation jamais enregistrée à ce jour. Le tout nouveau centre d'Innovation d'Eaton se focalise sur le développement des solutions de pointe visant à optimiser des RED en réunissant des experts issus de divers domaines, notamment la cybersécurité, le développement de logiciels, la conception axée sur l'humain et l'automatisation.

« Eaton consacre 3 milliards de dollars à la recherche et au développement, axés sur des solutions durables d'ici 2030. « Le travail que nous accomplirons ici repoussera les limites traditionnelles de ce que les systèmes électriques peuvent réaliser et permettra une bien plus grande flexibilité dans la production, la distribution et l'utilisation de l'électricité pour un avenir plus durable », a déclaré Michael Regelski, vice-président principal et Chef de la direction technologique, Secteur électrique chez Eaton.

« Les investissements dans l'innovation et l'éducation industrielles sont essentiels pour atteindre les objectifs en matière d'énergie propre et d'électrification. Nous avons besoin que nos collaborateurs de l'industrie, comme Eaton, collaborent avec nous pour tester et élaborer les nouvelles solutions nécessaires à une intégration plus rapide des énergies renouvelables, tout en inspirant et formant la prochaine génération d'ingénieurs, » dit Alexandre Roy, Chef Acquisition Biens Stratégique de Hydro-Québec.

Eaton poursuivra ses collaborations de longue date avec l'ÉTS Montréal, Polytechnique Montréal, l'Université de Sherbrooke, McGill, l'Université Concordia, l'Université de Montréal et d'autres institutions afin d'accroître la main-d'œuvre au sein de l'industrie. Bon nombre d'employés d'Eaton dans la région sont diplômés de ces établissements.

« Nous développons depuis longtemps des systèmes informatiques d'entreprise pionniers pour les clients des services publics de cette région et collaborons avec les universités de classe mondiale basées ici », a déclaré Thierry Godart, vice-président et directeur général des solutions d'automatisation de l'énergie chez Eaton. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'ouvrir les portes de notre tout dernier centre de recherche de pointe au Canada, où notre population diversifiée et bilingue stimulera la collaboration à l'échelle mondiale ».

« Nous sommes ravis qu'Eaton ait choisi Brossard pour ouvrir son premier centre d'innovation au Canada. Nous sommes fiers de savoir que les technologies développées dans cette installation de pointe permettront de produire encore plus d'électricité durable. Le fait que ce nouveau centre d'innovation créera des emplois de qualité dans notre communauté est une excellente nouvelle en soi. Mais savoir que ces emplois auront un impact positif sur notre environnement pour les années à venir est quelque chose dont nous devrions tous nous réjouir. », mentionne Doreen Assaad, mairesse de la Ville de Brossard.

« L'ÉTS est fière de développer des projets de recherche innovants avec Eaton. La transition énergétique et le développement de solutions d'optimisation sont des défis incontournables pour lesquels les entreprises comme Eaton et les universités technologiques comme l'ÉTS ont tout intérêt à collaborer. L'inauguration du nouveau Centre d'innovation Eaton à Brossard est une excellente nouvelle et représente certainement une opportunité pour développer des programmes de recherche ambitieux entre nos organisations. », a affirmé Christian Casanova, Directeur exécutif de la recherche et des partenariats (Vice-President -- Research and Partnerships) at l'École de technologie supérieure (ÉTS).

Eaton dispose d'un réseau d'installations de production au Canada dédiées à la fabrication d'équipements de distribution d'énergie à moyenne et basse tension destinés aux applications commerciales, résidentielles et industrielles. L'entreprise se concentre sur la création de solutions innovantes permettant aux clients de préserver les ressources, de réduire les émissions et la consommation d'énergie et de prendre des décisions éclairées en matière d'énergie, tout en renforçant la sécurité, la fiabilité et la résilience. En savoir plus sur l'approche d'Eaton en matière de transition énergétique.

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie dédiée à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement pour les personnes du monde entier. Notre conduite est influencée par notre engagement à faire les choses de la bonne manière, à opérer de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui ainsi que pour les décennies à venir. En tirant parti des tendances mondiales de croissance de l'électrification et de la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les énergies renouvelables, apportant ainsi une contribution majeure à la résolution des défis les plus pressants en matière de gestion de l'énergie à l'échelle mondiale, tout en œuvrant pour le bien de nos parties prenantes et de la société dans son ensemble.

Eaton, dont les débuts remontent à 1911, célèbre son centenaire de présence à la Bourse de New York. Notre chiffre d'affaires s'est élevé à 20,8 milliards de dollars en 2022, et nous sommes au service de clients dans plus de 170 pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.eaton.com

