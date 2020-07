Un groupe d'éducation en cours d'établissement de l'Academic Integrity Committee

TORONTO, 13 juillet 2020 /CNW/ - Easy Education, un groupe d'éducation de premier plan dont la mission est de donner aux étudiants universitaires les moyens d'exceller, s'engage à maintenir les normes académiques et éthiques les plus élevées. Avec cet objectif en tête, des changements importants ont récemment été apportés aux opérations internes de l'entreprise afin de s'assurer que ces normes soient respectées à tout moment par le personnel et les étudiants.

Avec le passage aux classes et à l'apprentissage en ligne à la suite de la COVID-19, les universités ont constaté une augmentation significative des cas d'inconduite académique. Easy Education s'engage à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires universitaires afin de s'assurer que les méthodes d'enseignement et d'évaluation en ligne demeurent viables, mais jamais au détriment de l'intégrité académique.

Comme élément de solution à ce problème, Easy Education a récemment mis en œuvre un certain nombre de nouvelles mesures pour s'assurer que ses étudiants et ses enseignants maintiennent les normes les plus élevées d'intégrité académique. Ces mesures comprennent la nomination d'un chef de l'intégrité (Chief Integrity Officer, CIO), la formation d'un comité pour l'intégrité en milieu académique (Academic Integrity Committee) et la publication d'un nouveau code de conduite (Code of Conduct), ainsi que la création de conférences sur l'intégrité en milieu académique pour les nouveaux étudiants afin de s'assurer qu'ils connaissent parfaitement les attentes du système universitaire nord-américain.

Easy Education a nommé M. Dongyu Mao au poste de chef de l'intégrité, Chief Integrity Officer (CIO), qui dirigera le nouveau comité, l'Academic Integrity Committee (le « Committee »). M. Mao travaillera en étroite collaboration avec la direction pour faire respecter l'éthique et le code de conduite, le Code of Conduct, de l'entreprise dans tous les aspects de ses activités et mettra en œuvre une formation à l'éthique et à la conformité en matière d'intégrité, l'Integrity Ethics & Compliance Training, avec le département des ressources humaines de l'entreprise. Le comité sera composé de représentants de la direction, des ressources humaines, des finances, des ventes et du marketing de l'entreprise. La nomination des membres du comité est en cours et sera achevée dans les prochaines semaines.

Gary Kang, chef de la direction de Easy Education, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer ces mises à jour organisationnelles importantes qui serviront les intérêts de nos étudiants à long terme et qui placeront notre entreprise sur la voie d'une croissance durable pour l'avenir. Grâce à sa connaissance approfondie de notre entreprise et son respect des règles, M. Dongyu Mao est bien outillé pour assumer le rôle de chef de l'intégrité, CIO, en faisant partie de l'équipe de contrôle de la qualité et en supervisant notre programme de formation des enseignants. M. Mao travaillera en étroite collaboration avec la direction afin de maintenir une bonne culture d'entreprise et de s'assurer que ces valeurs sont inculquées à tous les employés et étudiants. »

Easy Education a également établi un nouveau code complet, le Code of Conduct, qui définit explicitement et sans équivoque les normes rigoureuses et strictes d'intégrité académique que nos enseignants et nos étudiants sont tenus de reconnaître, de comprendre et d'observer dans toutes leurs activités universitaires. Les étudiants et les enseignants doivent tous adhérer aux normes académiques et professionnelles inscrites dans ce code qui s'applique à l'ensemble de l'entreprise et qui interdit de se livrer à tout type d'action qui constituerait un acte de plagiat, de tricherie, de mauvaise foi ou tout autre comportement en violation des règles et règlements d'Easy Education et de l'université à laquelle l'étudiant est inscrit.

« Nous pensons que notre nouveau Code of Conduct démontre clairement pourquoi nous prenons l'intégrité académique si au sérieux », a déclaré Gary Kang, chef de la direction d'Easy Education. « Dans nos efforts visant à exiger les normes les plus élevées, chacun de nos étudiants et enseignants est tenu d'adhérer aux politiques définies dans le Code. »

Le nouveau Code of Conduct énonce de nouvelles politiques visant à s'assurer que les étudiants sont, d'abord et avant tout, conscients qu'ils sont soumis aux codes de conduite et d'éthique de leurs établissements d'enseignement supérieur respectifs et qu'ils s'y conforment en permanence. Easy Education s'efforcera de faire respecter ces codes de conduite et fournira un soutien supplémentaire à la requête de l'établissement. En conséquence, Easy Education a donné à son conseil d'administration le droit d'expulser immédiatement tout étudiant ou enseignant jugé en violation de ce code.

« Nous avons toujours appliqué la tolérance zéro aux étudiants qui trichent. Ces changements ont simplement fourni une norme publique très claire et détaillée à laquelle nos étudiants et enseignants peuvent se référer et se conformer », a déclaré M. Kang. « Il est absolument nécessaire que nous travaillions en tandem avec nos partenaires universitaires afin de garantir le maintien des normes académiques les plus élevées. »

Afin d'inculquer davantage les valeurs d'intégrité académique, Easy Education proposera des conférences sur ce sujet aux nouveaux étudiants. Ces conférences feront partie d'une série d'exposés gratuits pour les nouveaux étudiants qu'Easy Education organise chaque été pour préparer les nouveaux venus à la vie universitaire. L'expérience passée a démontré que les étudiants sont impatients de s'inscrire à cette série de conférences, car c'est un moyen pour eux d'en apprendre davantage sur la vie universitaire canadienne et un outil pour commencer à s'acclimater à cette nouvelle culture et à ce nouvel environnement alors qu'ils se préparent à leur première année d'études dans une université canadienne.

