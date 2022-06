Eastern Health et BD mettent en place une solution novatrice pour réduire la consommation d'antibiotiques et d'autres médicaments

Pour la première fois au Canada, la plateforme BD HealthSightMC permet d'exercer une surveillance pour favoriser la détection précoce des infections nosocomiales émergentes,

afin d'offrir aux patients les soins appropriés en temps opportun.

ST. JOHN'S, NL, le 22 juin 2022 /CNW/ - BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), chef de file mondial de la technologie médicale, est fière d'annoncer l'intégration des solutions d'analytique BD HealthSightMC dans les installations d'Eastern Health. Ainsi, Eastern Health deviendra la première autorité sanitaire au Canada à intégrer BD HealthSightMC, qui vise à réduire l'utilisation d'antibiotiques et d'autres médicaments, en plus de contribuer à aider les fournisseurs de soins de santé à identifier les infections émergentes chez les patients.

« Chez Eastern Health, notre priorité consiste à offrir des soins sûrs et de qualité à nos patients et à nos clients. Nous cherchons sans cesse des moyens novateurs d'améliorer les soins, déclare Ron Johnson, vice-président, innovation et santé rurale, Eastern Health. Depuis l'annonce de notre partenariat stratégique d'innovation avec BD, nous sommes ravis d'aller de l'avant avec la mise à l'essai de cette solution de TI pouvant aider nos cliniciens à mieux identifier les infections potentielles, afin d'améliorer les résultats pour nos patients et d'offrir une meilleure expérience à notre clientèle. »

Eastern Health et BD ont annoncé leur partenariat d'innovation à la fin de 2021. Depuis, elles travaillent en étroite collaboration pour améliorer les résultats cliniques pour les patients en implantant des solutions novatrices destinées aux professionnels de la santé. La présente solution se trouve au cœur d'un vaste programme de collaboration entre BD et Eastern Health, qui se concentrera sur la gestion connectée des médicaments et sur l'élargissement des programmes de prévention des infections et de gestion responsable des antimicrobiens.

S'adaptant aux changements de l'état des patients, BD HealthSightMC Clinical Advisor et Infection Advisor constituent des solutions connectées de soins de santé pouvant contribuer à identifier les patients risquant de développer une infection émergente. Des notifications automatisées informent les cliniciens responsables de la gestion des médicaments administrés aux patients pour les aider à éviter le gaspillage et à obtenir de meilleurs résultats de traitement.

Les programmes de gestion responsable des antimicrobiens cherchent à optimiser les antibiothérapies pour contribuer à ralentir l'émergence de la résistance aux médicaments. Des tests diagnostiques rapides et précis s'avèrent essentiels pour identifier l'organisme infectieux, déterminer s'il est résistant et guider le choix d'un traitement approprié. La plateforme BD HealthSight met à profit des données pour fournir des analyses et des perspectives pertinentes aux hôpitaux et à la communauté scientifique, afin de contribuer à la propulsion des efforts de gérance responsable.

« La résistance aux antimicrobiens constitue un problème de santé mondial associé à la hausse des décès et du coût des soins au Canada, affirme le Dr Peter Daley, professeur agrégé de médecine à l'Université Memorial. Elle est causée par une utilisation inappropriée d'antimicrobiens, ce qui se produit plus souvent à Terre-Neuve-et-Labrador que dans toute autre province. Des travaux sont en cours dans la province auprès des prescripteurs et des patients pour améliorer la compréhension de l'utilisation appropriée des antimicrobiens, et des solutions technologiques pourraient permettre de favoriser la gestion responsable des antimicrobiens. »

« Cette annonce représente un élargissement majeur de notre partenariat avec Eastern Health pour soutenir les patients et le système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador, déclare Ivy Parks, présidente de BD-Canada. La génération de données opportunes constitue un élément clé pour protéger les systèmes de santé contre les maladies infectieuses rampantes et leurs conséquences indésirables. La plateforme HealthSight offre une solution indispensable pour fournir des soins appropriés en temps opportun. »

À propos de BD

BD compte parmi les plus importantes sociétés internationales de technologie médicale et demeure à l'avant-garde d'un monde en santé en participant à l'amélioration des découvertes médicales, des diagnostics et de la prestation des soins de santé. L'entreprise soutient les héros en première ligne des soins de santé en concevant des technologies, des solutions et des services novateurs qui contribuent à faire évoluer aussi bien le traitement clinique des patients que le processus clinique pour les fournisseurs de soins de santé. BD et ses 70 000 employés se passionnent pour l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité du processus de prestation des soins par les cliniciens, pour permettre aux chercheurs de laboratoire de détecter les maladies avec exactitude et pour pousser les capacités des chercheurs à concevoir la prochaine génération de produits de diagnostic et de traitement. BD est présente dans presque tous les pays et elle s'associe à des organisations partout dans le monde pour s'attaquer à certains des enjeux de santé les plus complexes. En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, BD peut contribuer à améliorer les résultats, à réduire les coûts, à accroître l'efficacité, à améliorer la sécurité et à élargir l'accès aux soins de santé. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de BD, rendez-vous sur bd.com/fr-ca ou entrez en contact avec nous sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/bd1/ et sur Twitter à @BDandCo.

À propos d'Eastern Health

Eastern Health est la plus vaste autorité sanitaire intégrée à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle compte 13 000 employés dévoués et plus de 700 professionnels médicaux, et elle est soutenue par quelque 2 000 bénévoles, comme des auxiliaires et des membres de diverses fondations de financement. Avec son budget annuel d'environ 1,6 milliard de dollars, l'autorité offre tout le continuum de soins, notamment pour la santé publique, les soins de longue durée, les services communautaires, les soins hospitaliers, ainsi que des programmes et services provinciaux uniques. Au service d'une population de plus de 300 000 personnes, Eastern Health couvre un territoire allant de St. John's à Port Blandford, qui comprend toutes les collectivités des péninsules d'Avalon, de Burin et de Bonavista.

SOURCE BD - Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias - BD-Canada : Ozgur Uzun, Directeur des communications, T. : 365-440-1930, [email protected]; Personne-ressource pour les médias - Eastern Health : Gina MacArthur, Directrice des relations avec les médias, par intérim, T. : 709-777-1412, [email protected]