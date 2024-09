Cette coentreprise permet d'améliorer les infrastructures essentielles, et d'accroître la capacité du réseau et la résilience pour répondre à la demande croissante en matière d'énergie propre

POINT RICHMOND, Californie,, 18 septembre 2024 /CNW/ - EarthGrid, une entreprise de la Baie de San Francisco spécialisée dans la technologie de tunnelier à plasma et le développement d'infrastructures, a annoncé aujourd'hui avoir signé une entente de coentreprise avec EnerTech, une entité de la Koweït Investment Authority (KIA) pour le déploiement de projets d'infrastructure en quatre phases aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Le système de tunnelier à plasma à deux torches d’EarthGrid fonctionnant sur de la pierre calcaire. (PRNewsfoto/EarthGrid)

Les deux premières phases sont estimées à 18 milliards de dollars pour des projets d'amélioration des infrastructures aux États-Unis. À l'aide des machines alimentées au plasma brevetées d'EarthGrid, cette coentreprise développera un réseau de tunnels souterrains conçus pour mettre à niveau le réseau électrique actuel et les réseaux de fibres optiques avec fiabilité, efficacité et résilience tout en accélérant la transition vers l'énergie propre.

Pour atteindre l'objectif des États-Unis qui consiste à atteindre des émissions de gaz à effet de serre carboneutres d'ici 2050, plus de 1 600 000 km de nouvelles lignes de transport d'énergie seront nécessaires sur une période de trois décennies. Ce problème s'ajoute au fait que plus de 70 % des lignes de transport d'énergie actuelles ont plus de 25 ans, de sorte qu'elles ont atteint plus de la moitié de leur durée de vie prévue de 50 ans. Par l'entremise de cette coentreprise, EarthGrid favorisera l'ajout de plus de 100 gigawatts de nouvelle énergie renouvelable au réseau américain tout en réglant la congestion du réseau dans les endroits stratégiques.

« En moyenne, il faut de 10 à 20 ans pour mettre au point, autoriser et construire de nouvelles lignes de transmission aériennes, ce qui démontre clairement qu'une approche de rechange est essentielle pour répondre aux besoins des objectifs environnementaux des États-Unis, a déclaré Troy Helming, fondateur et chef de la direction d'EarthGrid. Grâce à notre coentreprise avec EnerTech, un concepteur de technologies propres et d'infrastructures, nous sommes fiers de soutenir l'évolution nécessaire du réseau électrique américain, qui permet l'énergie propre et améliore le développement de l'infrastructure de base. »

Bien que l'achèvement des lignes aériennes de transport d'énergie exige beaucoup de temps, l'enfouissement traditionnel est également lent, est plus coûteux que les lignes aériennes et donne de piètres résultats contre les roches dures, ce qui peut entraîner l'abandon de projets ou des retards importants. La technologie de tunnelier à plasma et l'approche brevetée d'EarthGrid réduisent considérablement le temps et les coûts des méthodes d'enfouissement sans produits chimiques nocifs, principalement alimentés par l'énergie propre.

L'approche de base des technologies propres d'EarthGrid cadre avec les objectifs d'EnerTech de déployer une technologie révolutionnaire à l'échelle mondiale, avec des projets lancés d'abord aux États-Unis, puis en Europe et au Moyen-Orient pour accélérer le déploiement d'options d'énergie propre dans le monde entier. « Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec EarthGrid pour déployer ce que nous croyons être la technologie de tunnelier la plus rapide et la plus rentable, et de loin, afin d'améliorer l'infrastructure de base, a déclaré Abdullah Al Mutairi, chef de la direction d'EnerTech.

En tant que service public de télécommunications enregistré dans 46 États (réseau de télécommunication de postes de commandement), EarthGrid offre à ses clients et à ses partenaires un accès privilégié aux emprises le long des routes publiques pour accélérer les projets de fibre souterraine. EarthGrid a l'intention d'obtenir des permis, au besoin, pour ajouter des infrastructures supplémentaires à ses tunnels et à ses tranchées, y compris des infrastructures de transport d'électricité et d'eau et des tubes de transport de marchandises robotisés.

En définitive, le pipeline de projets de cette coentreprise sera déployé en collaboration avec un écosystème d'intervenants clés en capital, stratégiques et gouvernementaux à l'échelle mondiale, y compris des services publics, des centres de données et des entreprises spécialisées en énergie propre.

EarthGrid était représenté par un cabinet d'avocats américain, Glaser Weil, et par Jeff Joyner, associé principal du cabinet, qui a joué un rôle clé dans l'exécution de la transaction grâce à sa vaste expérience dans les solutions durables.

À propos d'EarthGrid

Fondée en 2016, EarthGrid est une entreprise qui se spécialise dans la technologie de tunnelier à plasma et du développement d'infrastructure. Sa technologie de tunnelier à plasma révolutionnaire et exclusive est appelée à révolutionner l'infrastructure du réseau aux États-Unis. L'objectif est de créer un réseau de tunnels souterrains pour transmettre l'énergie propre et le le service à large bande à haute vitesse partout aux États-Unis. En plus d'accroître sa capacité électrique, EarthGrid vise à améliorer la sécurité, la sécurité et la fiabilité de l'infrastructure du réseau, en hébergeant des infrastructures essentielles souterraines pour éviter les conséquences dévastatrices des catastrophes naturelles. Suivez EarthGrid sur LinkedIn et YouTube.

À propos d'EnerTech

La mission d'EnerTech, une entreprise établie en 2012, est de démarrer ses propres projets de développement et de participer à des projets dans les secteurs de l'énergie, des technologies propres, du recyclage, de l'eau, de la gestion des déchets et des énergies renouvelables. EnerTech est une entité appartenant à l'État basée au Koweït et entièrement détenue par la Kuwait Investment Authority (KIA), qui est actuellement l'un des fonds souverains les plus anciens et les plus importants au monde.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2507320/EarthGrid_2_Torch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2507188/EarthGrid_Logo.jpg

SOURCE EarthGrid

Liens connexes

https://mma.prnewswire.com/media/2507189/EarthGrid_2_Torch.jpg