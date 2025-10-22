Doté d'une foule de ressources et d'une nouvelle fonction de clavardage, le site Web mis à niveau offre une expérience client améliorée grâce à des options multilingues et à une navigation facile.

CANTON DE HAZLE, Pennsylvanie, 22 octobre 2025 /CNW/ - EAM-Mosca a officiellement dévoilé un nouveau site Web. La ressource numérique riche en fonctionnalités est conçue pour éduquer, répondre aux questions et aider les fabricants qui cherchent à améliorer l'arrimage de la charge dans leurs systèmes d'emballage en ligne. Il s'agit du dernier développement réalisé par le principal fournisseur de systèmes de sangles automatiques pour offrir un équipement de haute qualité soutenu par un soutien complet et continu à ses clients.

Avec une apparence moderne cohésive, le nouveau site Web EAM-Mosca garantit que les clients du monde entier peuvent facilement interagir avec nos produits et services de sangle. (PRNewsfoto/EAM-Mosca Corp.)

« Dans le monde des affaires numériques d'aujourd'hui, un site Web est souvent le premier point de contact d'un client avec une entreprise, a déclaré Robert Miller, directeur du marketing et des communications de EAM-Mosca. « Notre nouveau site Web a été développé en gardant nos clients à l'esprit, en veillant à ce que chaque visite du site, qu'il s'agisse de la première ou de la 50e, offre une expérience de premier ordre avec un accès facile à nos produits, à nos services et à nos employés. »

Une expérience axée sur le client

Le nouveau site Web met l'accent sur plusieurs domaines clés conçus pour favoriser le parcours du client et assurer l'expérience la plus harmonieuse avant et après l'achat de solutions de sangle et d'arrimage de la charge.

Sur le plan fonctionnel, la navigation du nouveau site est plus facile et il est désormais doté d'une interface utilisateur mobile conçue pour aider les clients à trouver ce dont ils ont besoin plus rapidement et en moins de clics. Il existe également des options multilingues qui comprennent l'anglais, l'espagnol et le portugais pour faciliter une communication efficace avec chacun des trois marchés que EAM-Mosca sert majoritairement.

La communication est améliorée grâce à une nouvelle fonction de clavardage où les clients peuvent poser des questions sur les produits, les pièces, l'entretien et les manuels. Ils peuvent également :

demander des devis machine sans appel téléphonique.

utiliser un outil de comparaison pour choisir le bon produit en fonction de leurs besoins uniques.

utiliser des formulaires faciles d'accès pour cibler et simplifier le service de planification et la formation.

Une ressource accessible en tout temps

Le site sert de source perpétuelle de réponses aux systèmes d'emballage de bout de ligne. Chaque page de produit contient des descriptions complètes et les principales caractéristiques, y compris des spécifications complètes du produit, des données techniques supplémentaires, des vidéos des machines utilisées et des brochures téléchargeables. Les ressources sont ensuite réparties en sous-catégories, notamment :

Marque et type de machine.

Industries servies par EAM-Mosca.

Outils, innovations et solutions numériques.

Services techniques et programmes de formation.

Matériel de sangle et soutien éducatif.

FEO et solutions et intégrations personnalisées.

Valeurs, engagements et coordonnées de l'entreprise.

De plus, le nouveau site contient du contenu pédagogique et informatif, notamment :

Une nouvelle page sur les innovations souligne davantage la façon dont EAM-Mosca développe de nouvelles technologies. Elle montre comment ces éléments sont intégrés aux produits et services et comment cela aidera à améliorer le rendement, à renforcer la durabilité et à étendre les solutions de sangle de bout de ligne de l'entreprise à de nouvelles industries.

Toute personne intéressée à explorer le nouveau site peut commencer par la page d'accueil, eammosca.com, ou utiliser l'un des liens ci-dessus pour accéder à une fonction ou à une section spécifique.

À propos d'EAM-Mosca

Fondée en 1982, EAM-Mosca est un fournisseur d'équipement industriel de machines d'emballage de bout de ligne automatiques et semi-automatiques dont le siège social est situé dans le canton de Hazle, en Pennsylvanie, et qui exerce ses activités jusqu'au Canada, au Mexique et au Brésil. Il s'agit d'un membre clé du groupe MOSCA, basé en Allemagne, présent à l'échelle mondiale. La marque internationale MOSCA a été fondée en 1966, ce qui lui a permis de faire ses preuves en matière d'excellence industrielle depuis plus d'un demi-siècle. Pour en savoir plus, visitez eammosca.com.

