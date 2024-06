DUBUQUE, Iowa, 5 juin 2024 /CNW/ - Eagle Point Software , créateur du système de gestion de l'apprentissage Pinnacle Series, a annoncé l'une des plus vastes mises à jour de sa plateforme avec le lancement de « Peak Experience » pour la plateforme d'apprentissage électronique Pinnacle Lite.

Eagle Point Software annonce le lancement de Peak Experience pour Pinnacle Lite!

« Le lancement de Peak Experience pour Pinnacle Lite est une étape fondamentale favorisant l'avenir de la plateforme et du développement de Pinnacle Series », a déclaré Steve Biver, chef de l'exploitation, Eagle Point Software. « Nous avons écouté nos clients et examiné les tendances de l'industrie et du marché afin d'offrir une solution qui non seulement répond à la demande actuelle, mais qui ouvre également la voie à la prochaine génération d'expériences d'apprentissage qui seront offertes avec Pinnacle Series. »

Dans le cadre de cette première version de Peak Experience, les utilisateurs de Pinnacle Lite profiteront d'une nouvelle interface utilisateur moderne et intuitive pour accéder au contenu, s'y abonner et le consulter. Grâce à ces mises à niveau, l'expérience de pointe pour Pinnacle Lite est plus efficace que jamais pour créer un environnement d'apprentissage qui s'harmonise à l'engagement d'Eagle Point envers l'innovation et l'approche de développement orientée sur le client. Cette nouvelle version souligne la promesse d'offrir une plateforme qui donne aux intervenants des secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction et de la fabrication la capacité de maintenir un avantage concurrentiel dans un paysage commercial en constante évolution.

« Le lancement de l'expérience de pointe pour Pinnacle Lite permettra à notre équipe de déployer plus rapidement des mises à jour et des fonctions pour répondre aux besoins du marché », a déclaré Amanda Wachendorf, directrice de la gestion des produits. « Grâce à une interface utilisateur intuitive favorisant la navigation, les utilisateurs et les administrateurs de système peuvent accéder plus facilement au contenu et le gérer. Nous avons renforcé les processus, élargi les capacités et amélioré l'expérience utilisateur afin de donner aux entreprises les outils nécessaires pour s'assurer qu'elles disposent d'une plateforme d'apprentissage qui répond à leurs besoins actuels et futurs. »

Cette mise à jour fondamentale est maintenant disponible et représente une étape importante pour Eagle Point Software.

À propos d'Eagle Point

Eagle Point Software, créateur de la solution Pinnacle Series, aide les entreprises du domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction et de la fabrication à travailler plus efficacement depuis 1983. Établie à Dubuque, en Iowa, l'équipe de la solution Pinnacle Series est composée d'experts de l'industrie qui offrent la plateforme de développement et de productivité de pointe à plus de 500 000 professionnels mondiaux de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction et de la fabrication. Pinnacle Series offre une vaste bibliothèque de contenus de formation sur les logiciels sur demande, ainsi que des capacités d'acquisition et de partage des connaissances qui, au bout du compte, augmentent l'efficacité : www.eaglepoint.com ; +1 563 556-8392, LinkedIn , YouTube .

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jim TeDesco, vice-président du marketing, [email protected], 563 690-4606