MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - E2IP TECHNOLOGIES est fière d'être l'un des fournisseurs de CAE pour la fabrication du respirateur CAE Air1MC destiné à être utilisé dans la lutte contre COVID-19 partout au Canada.

E2IP fabriquera les composantes mécaniques du respirateur à partir de l'une de ses installations certifiées ISO 13485 à Montréal qui s'appuie sur une main-d'œuvre spécialisée de 200 employés soutenant la conception et la fabrication d'appareils électroniques de soins primaires pour les leaders mondiaux de l'industrie médicale.

« E2IP est un partenaire de confiance dans la conception et la fabrication de solutions d'interface homme-machine pour les pompes à insuline, les lits d'hôpitaux, les pompes à perfusion et de nombreux autres dispositifs médicaux de soins primaires. Nous sommes fiers de travailler avec CAE sur le respirateur CAE Air1MC, une initiative cruciale pour les communautés à travers le Canada », a déclaré Steve Birrell, Chef des opérations commerciales de E2IP TECHNOLOGIES.

« E2IP n'a pas tardé à répondre à l'appel mondial à l'action pour relever les défis imposés par la COVID-19 », a déclaré Éric Saint-Jacques, Président-directeur général de E2IP TECHNOLOGIES. Les usines E2IP de Montréal, Minnesota et Casablanca, toutes nécessaires pour répondre à la demande mondiale de l'industrie médicale, sont restées ouvertes à pleine capacité. Les opérations de fabrication ont augmenté et des lignes de production ont été reconfigurées pour produire des visières de protection pour les collectivités et les gouvernements à travers l'Amérique du Nord. Plusieurs innovations de ruptures ont également été développées à la fois par l'équipe de R&D de pointe de l'entreprise et en partenariat avec le Conseil national de recherches du Canada, ce qui accroitra d'avantage le vaste portefeuille de propriété intellectuelle de l'électronique imprimable de l'entreprise.

« Ce projet avec CAE, et notre réponse globale à la pandémie de la COVID-19, témoignent de la force des piliers de E2IP, soient l'Innovation, le Partenariat, l'Excellence Opérationnelle et le Talent », a déclaré M. Saint-Jacques. « Nous avons également hâte de développer d'avantage notre présence sur le marché mondial de l'aérospatiale, un marché dans lequel nous sommes reconnus comme un leader en matière de technologie et d'innovation, grâce à l'intégration de notre PI de l'électronique imprimable. »

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité ainsi que de la santé. CAE a conçu le respirateur CAE Air1MC dans le cadre de l'intervention humanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada a mandaté CAE pour la fabrication et l'approvisionnement de 10 000 respirateurs CAE Air1 destinés aux patients hospitalisés aux soins intensifs en raison de la COVID-19. Le respirateur CAE Air1 était le premier respirateur entièrement nouveau à être certifié par Santé Canada depuis le début de la pandémie.

À propos de E2IP TECHNOLOGIES :

E2IP crée de nouvelles possibilités dans l'électronique imprimable grâce à la science des matériaux avancée. Nos technologies transforment les surfaces que nous touchons dans notre vie quotidienne et simplifient la façon dont nous interagissons tous avec notre environnement physique. De l'idéation à la fabrication, nous repensons les frontières entre la technologie et la conception pour fournir des solutions innovantes d'interface homme-machine (IHM) et de surfaces intelligentes, aux leaders mondiaux du marché dans les industries aérospatiale, médicale, industrielle et du transport.

SOURCE E2IP TECHNOLOGIES

Renseignements: Annie Couture, E2IP TECHNOLOGIES, Chargée de projets exécutifs, [email protected], 514-575-7426