Les entreprises créent l'alliance In-Mold-Electronics (IME) afin d'offrir une capacité de production mondiale et hautement évolutive, favorisant l'innovation dans l'industrie automobile et réduisant l'empreinte écologique des solutions HMI personnalisées.

MONTRÉAL, BURGOS, Espagne et BILBAO, Espagne, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Antolin (Burgos, Espagne), fournisseur de premier rang de solutions technologiques pour les intérieurs automobiles ; Walter Pack (Bilbao, Espagne), partenaire d'Antolin et leader mondial de la décoration In-Mold (IMD) ; et e 2 ip technologies (Montréal, Canada), innovateur de la technologie IME et partenaire d'interface homme-machine (HMI) des plus grands équipementiers mondiaux dans les domaines de la médecine, de l'aérospatiale, de l'industrie, du transport et de l'électroménager, ont annoncé aujourd'hui la création de l'alliance IME, une initiative mondiale axée sur la technologie et la fabrication IME.

L'IME est un processus de fabrication qui intègre l'électronique imprimée et les composants électroniques directement dans la surface structurelle du produit au cours de la phase de moulage automatisée, ce qui permet une intégration transparente de la fonctionnalité et de la conception. Un autre avantage de cette technologie est son développement durable (sustainability) : la réutilisation de la structure et du matériau existants du produit pour y intégrer des composants électroniques fonctionnels dans sa surface structurelle, réduisant ainsi son empreinte écologique du composant.

Grâce à cette alliance, e 2 ip, Antolin et Walter Pack deviennent les premiers fournisseurs de solutions IME entièrement intégrées pour l'industrie automobile, contrôlant tous les éléments de cette technologie, de la propriété intellectuelle à la fabrication intégrée (impression, formage à haute pression, moulage par injection), en passant par l'éclairage et l'électronique avancée. Antolin et Walter Pack s'appuient sur des décennies de partenariats mondiaux à haut volume avec les plus grands équipementiers de l'industrie automobile pour industrialiser et fournir directement la technologie IME, qu'Antolin contrôle désormais entièrement grâce à la nouvelle alliance.

Antolin a choisi la technologie fondamentale Smart Structural SurfacesTM IME d'e 2 ip et son portefeuille de brevets, comme plateforme principale pour fournir des pièces intelligentes In-Mold-Electronics à l'industrie automobile. e 2 ip a également désigné Antolin comme son partenaire principal pour l'industrie automobile. Les deux entreprises offriront un réseau de fabrication mondial pour rendre l'IME disponible dans le monde entier, de l'idéation à la fabrication, au sein d'une infrastructure industrielle intégrée unique. Walter Pack produit en Espagne et au Mexique, e 2 ip possède des usines au Maroc et au Canada, et Antolin peut se vanter d'un réseau de fabrication mondial avec plus de 130 usines réparties dans 25 pays.

"En tant que partenaire de niveau 1 de l'industrie automobile, Antolin tirera pleinement parti de l'alliance avec Walter Pack et e 2 ip pour fournir directement aux équipementiers des surfaces intelligentes transformatrices avec des solutions IME, de l'éclairage et d'autres fonctions qui s'intégreront de manière transparente dans les garnitures les plus avancées", a déclaré Javier Villacampa, vice-président du groupe, innovation et développement durable chez Antolin. "Les principaux équipementiers automobiles du monde travaillent avec Antolin depuis des décennies et ils nous font confiance pour fournir des composants de pointe et rentables sur le marché. Nos clients peuvent désormais travailler avec une seule source intégrée pour l'IME, de la conception à la fabrication", a déclaré M. Villacampa.

"Walter Pack a choisi la technologie et l'écosystème de partenaires d'e 2 ip car nous pensons qu'e 2 ip société est particulièrement bien placée pour mener la transition vers des interfaces de contrôle à faible empreinte écologique, plus fiables, plus conviviales et plus abordables que nous utiliserons tous dans notre vie quotidienne. Les décennies d'expérience de Walter Pack en matière de formage de surface et d'injection structurelle, associées à l'expérience d'e 2 ip dans les domaines de l'électronique imprimée, de l'éclairage, de l'ingénierie et de la conception, constituent une infrastructure de fabrication et de technologie entièrement intégrée et hautement évolutive, permettant de répondre à la demande du marché mondial pour les IME Smart Structural SurfacesTM et les pièces intelligentes d'IME. Grâce à cette alliance, Walter Pack sera en mesure de continuer à offrir à ses clients, de façon indépendante, une technologie innovatrice de pointe ", a déclaré Miguel Bernar Borda, fondateur et président de Walter Pack.

La méthodologie de fabrication IME est enseignée dans les universités depuis des années et fait l'objet de brevets mondiaux depuis des décennies. Les brevets IME fondamentaux d'e 2 ip remontent à 2008. "Après des années de recherches supplémentaires effectuées par e 2 ip technologies et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), il est maintenant temps de passer à la fabrication des meilleurs produits automobiles grâce à cette alliance unique entre Antolin et l'équipe des brevets fondateurs d'IME, le CNRC et e 2 ip technologies ", a déclaré Eric Saint-Jacques, PDG d'e 2 ip technologies.

"Antolin et Walter Pack ouvrent la voie à un écosystème de partenaires sûr, digne de confiance et fiable pour fournir les Smart Structural SurfacesTM de l'IME de l'avenir directement aux équipementiers automobiles ", a ajouté M. Saint-Jacques.

En collaboration avec ses clients OEM, Antolin et Walter Pack visent également à intégrer d'autres technologies et partenaires d'IME afin d'élargir son portefeuille de solutions. En outre, e 2 ip technologies travaille activement sur un modèle de licence automobile global, qui réduit considérablement les barrières économiques de l'IME et facilite l'adoption de cette technologie par d'autres fournisseurs automobiles de niveau 1. Antolin, Walter Pack et e 2 ip se consacrent à cette stratégie parce qu'ils la considèrent comme la plus efficace pour les constructeurs automobiles, qui sont les points d'ancrage de l'industrie et ont besoin de divers partenaires de technologies et de de fabrication de niveau 1.

À propos des technologies e2ip

Notre vision est de réduire l'empreinte écologique de l'industrie électronique mondiale en intégrant l'électronique fonctionnels directement dans les surfaces structurelles existantes de notre vie quotidienne. De l'idéation à la fabrication, nous repensons les frontières entre la technologie, la conception et la fabrication automatisée pour fournir des technologies, des produits et des solutions innovants en matière d'interface homme-machine (IHM), d'Internet industriel des objets (IIoT) et de Smart Structural SurfacesTM aux leaders du marché dans les secteurs de la médecine, de l'aérospatiale, de l'industrie, du transport et de l'électroménager.

À propos d'Antolin

Antolin est l'un des plus grands fabricants mondiaux de composants automobiles et un fournisseur mondial de solutions technologiques pour les intérieurs automobiles. La société approvisionne les principaux constructeurs automobiles mondiaux par le biais de 130 usines réparties dans 25 pays. Antolin emploie 24 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élèvera à 4 451 millions d'euros en 2022. Antolin propose des produits à haute valeur ajoutée par le biais de cinq unités d'affaires : Overheads ; Doors & Hard Trim ; IPs & Central Consoles ; Lighting, HMI & Electronics et Components & JITs.

À propos de Walter Pack

Walter Pack est un leader dans la conception et le développement de pièces décoratives fonctionnelles en plastique à haute valeur ajoutée qui, grâce au travail des départements Color&Trim et R&D, en a fait une référence internationale dans les technologies IMD, IML et IME avancées, et en particulier dans l'IMF, véritable cœur de métier de l'entreprise au niveau international. La participation de Walter Pack au groupe NER est une autre des caractéristiques de l'entreprise espagnole, qui synthétise son engagement envers le talent, le travail d'équipe et le développement social.

