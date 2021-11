E-Learning - L'Institut québécois de planification financière fait confiance à illuxi pour la conception de ses nouvelles formations

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - illuxi est très fière d'avoir été choisie par l'Institut de la planification financière (IQPF) pour produire, héberger et diffuser une série de 14 capsules vidéo de formations qui permet de partager de façon simple et divertissante la grande expertise de ses planificateurs avec le grand public.

Lancées en grandes pompes dans le cadre de La Semaine de la planification financière, qui se déroule du 21 au 27 novembre 2021, les formations offertes par les experts de l'IQPF proposent des thématiques d'intérêts reliées à différentes étapes importantes de la vie et permettent notamment d'obtenir des conseils en cas de séparation ou de perte d'emploi, pour la gestion des finances des études, en tant que famille recomposée, pour la retraite, pour prévoir une succession ou à la naissance d'un enfant.

« L'objectif premier de cette belle initiative est d'offrir des outils efficaces nous permettant de vulgariser, simplifier et démystifier la planification financière en lien avec des sujets qui touchent la population en général. Nous sommes d'ailleurs heureux d'offrir 3 capsules de formation gratuites en guise d'offre de lancement! », se réjouit Mme Chantal Lamoureux, présidente-directrice générale chez IQPF.

« On réalise aujourd'hui toute l'importance de l'éducation financière dans la gestion de nos finances personnelles. Avoir suffisamment de connaissances en littératie financière permet de gagner en confiance, de prendre de bonnes décisions en fonction de votre réalité et d'être en mesure de poser les bonnes questions aux experts. Nous sommes fiers d'avoir participé à ce projet qui, nous l'espérons, aidera à assurer la santé financière des générations futures », de conclure Mme Xuana Cesar, directrice du Studio de production et conception chez illuxi.

Produites par illuxi, conçues et réalisées par Sparkling, découvrez les nouvelles formations de l'IQPF sur la plateforme illuxi : https://iqpf.illuxi.com/activites

À propos d'illuxi

Intelligence illuxi accompagne au quotidien les professionnels et les organisations de toutes tailles à transformer leur présence virtuelle en véritable succès via sa propre développée à Montréal. Hébergement, commercialisation des contenus, système de gestion de l'apprentissage (LMS), formation en ligne, événements virtuels (EMS), solutions d'engagement et virtualisation des environnements de travail, illuxi propulse vos projets, suscite l'intérêt de vos auditoires et rehausse la valeur de votre marque. Experte du e-learning interactif et reconnue pour ses services centralisés et clé en main, illuxi agit comme un accélérateur et un catalyseur de la transformation numérique des organisations.

À propos de l'Institut québécois de planification financière

L'Institut québécois de planification financière assure la protection du public en matière de finances personnelles par la formation des planificateurs financiers et l'établissement des normes de pratique professionnelle. L'IQPF compte près de 5 000 affiliés et est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier et à établir les règles relatives à la formation continue de ses diplômés.

