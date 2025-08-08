e.l.f. SKIN débloque les embouteillages à Montréal et lance sa campagne Débloquez la route vers l'éclat

e.l.f. SKIN, une marque d'e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) et chef de file mondial en soins de la peau propres et accessibles, a illuminé les rues de Montréal avec son éclat haute performance comme elle seule sait le faire. Pour le lancement de son tout nouveau Bright Icon Sérum de Vitamine C + E et Férulique au Canada, la marque a activé l'e.l.f. SKINstruction Co. pour créer une mise en scène audacieuse, amusante et spectaculaire qui a transformé l'un des symboles les plus célèbres des retards à Montréal : le fameux cône orange, en une véritable solution de beauté.

Pourquoi les cônes orange ? À Montréal, ils font partie de l'infrastructure de la ville : ce sont des symboles culturels, des souvenirs touristiques et, surtout, une réalité des retards sans fin. e.l.f. SKIN a transformé cette idée en prouvant que l'éclat peut être à l'heure, à un prix abordable et sans aucune excuse, à l'e.l.f.

Revêtu d'orange et rempli de produits de soins de la peau, le camion SKINstruction Co. a fait le tour de la ville et a surpris des créateurs de contenu avec des minis « zones de construction » devant leurs maisons. De fausses équipes de construction ont installé des cônes orange de marque, des panneaux de travaux routiers amusants et du ruban de signalisation avant de dévoiler des soins de la peau qui n'offraient qu'une seule chose : un éclat sans détours.

Le sérum e.l.f. SKIN Bright Icon Sérum de Vitamine C + E et Férulique contient un mélange convoité de 15 % de vitamine C, 1 % de vitamine E et 0,5 % d'acide férulique pour aider à éclaircir visiblement la peau, à l'uniformiser, à l'apaiser et à l'atténuer de l'apparence des taches pigmentaires et des ridules. Généralement réservée pour les marques de luxe, la formule à absorption rapide, non grasse et non comédogène est offerte au prix de seulement 22 $ CAD, maintenant disponible chez Pharmaprix -- débloquant la route vers des soins de la peau plus accessibles partout au Canada.

e.l.f. SKINstruction Co. s'est aussi rendue directement sur de vrais chantiers de construction et sites de travaux routiers à travers la ville, déposant des cônes et distribuant des soins de la peau aux équipes sur le terrain, un clin d'œil à la conviction d'e.l.f. que la beauté devrait être inclusive, inspirante et pour tous les visages. Un exemple audacieux de la façon dont la marque continue de se retrouver dans les endroits les plus inattendus.

Fidèle à la mission d'e.l.f. Beauty de rendre le meilleur de la beauté accessible à tous les yeux, lèvres et visages, l'activation a transformé une blague bien connue à Montréal en une campagne amusante pour la confiance en sa peau, prouvant qu'une peau rayonnante ne doit pas s'accompagner de détours, de complications ou de prix de luxe.

"Chez e.l.f. SKIN, nous croyons que les soins de la peau de haute qualité doivent offrir de vrais résultats et une vraie valeur ajoutée", explique Patrick O'Keefe, Chef du marketing intégré chez e.l.f. Beauty. "Ce lancement reflète tout ce qui nous définit : des ingrédients puissants, des expériences mémorables et des prix qui ne font pas hésiter. Nous nous présentons avec confiance, créativité et engagement envers l'accessibilité -- car les soins de la peau doivent faire du bien, être efficaces et accessibles. Ça, c'est la touche e.l.f.ing."

Suivez l'éclat sur @elfskincare pour découvrir la campagne et plus encore.

Magasinez les produits e.l.f. SKIN en ligne et en magasin chez Pharmaprix, Walmart, Amazon Canada et sur elfcosmetics.com/elf-skin.

e.l.f. SKIN

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) est propulsée par l'idée que tout est e.l.f.ing possible. Nous sommes une entreprise différente qui bouscule les normes, transforme la culture et connecte les communautés par la positivité, l'inclusivité et l'accessibilité. e.l.f. SKIN offre des soins de la peau propres et bienveillants en créant des formules innovantes et efficaces à des prix accessibles avec un attrait universel. e.l.f. SKIN est e.l.f propre et végane, doublement certifiée par Leaping Bunny et PETA comme étant sans cruauté. Nous sommes fiers d'avoir des produits fabriqués dans des installations « certifié équitable ». Pour en savoir plus, visitez www.elfcosmetics.com/elf-skin.

SOURCE e.l.f. SKIN

