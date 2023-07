HONG KONG, le 21 juill. 2023 /CNW/ -- E Fund Management (« E Fund » ou « la société »), la plus importante société de gestion de fonds ayant des bureaux en Chine continentale et à Hong Kong, souligne le premier anniversaire du programme ETF Connect en élargissant sa participation à celui-ci. Forte d'une présence importante dans le secteur de la gestion d'actifs, la société continue de renforcer son rôle dans ce programme en incluant quatre autres produits de FNB, à savoir le FNB E Fund SSE 50, le FNB E Fund STAR 50, le FNB E Fund CSI 1000 et le FNB E Fund CSI SEEE Carbon Neutral. Ces offres élargies sont entrées en vigueur le 17 juillet 2023.

Ce programme historique, qui facilite les mouvements bilatéraux de capitaux entre la Chine continentale et Hong Kong pour les fonds négociés en bourse (« FNB ») admissibles, a joué un rôle essentiel dans le renforcement de l'intégration des marchés financiers. Lancé en juillet 2022, le programme ETF Connect était prêt à inclure les FNB dans le programme Stock Connect, qui est souvent désigné comme le programme d'accès aux marchés mutuels. Cela permet à Hong Kong et aux investisseurs internationaux d'échanger des FNB admissibles cotés en Chine continentale par l'entremise de sociétés de valeurs mobilières de Hong Kong, et réciproquement, les investisseurs du continent ont accès aux FNB cotés à la bourse de Hong Kong admissibles par l'entremise de maisons de courtage locales.

La taille et la portée du programme ETF Connect ont augmenté au cours de la dernière année. Selon les bourses des valeurs mobilières de Hong Kong, un total de 137 FNB peuvent être échangés dans le cadre du programme à compter du 17 juillet 2023. En date du 14 juillet 2023, le volume total des échanges de FNB sud-nord (circulation de placements dans les FNB de Hong Kong vers le continent) s'élevait à environ 53 milliards de yuans (7,3 milliards de dollars US) depuis leur création, tandis que les FNB nord-sud (de la partie continentale vers Hong Kong) atteignaient un volume total d'échanges de 382 milliards de dollars de Hong Kong. (48,7 milliards de dollars US).

Lin Weibin, responsable du département des investissements indiciels chez E Fund Management, a déclaré : « ETF Connect offre aux investisseurs étrangers un moyen pratique et efficace d'accéder au marché des actions A de la Chine. Nous nous efforcerons de faire en sorte que davantage de produits soient inclus dans le programme, ce qui offrira aux investisseurs internationaux un éventail encore plus vaste de possibilités d'investissement. »

E Fund a rejoint le programme ETF Connect dès son lancement en juillet 2022 et a ajouté trois autres FNB en janvier 2023, couvrant les indices CSI Dividend, STAR et ChiNext 50, et MSCI China A50. Avec la plus récente expansion en juillet 2023, E Fund offre maintenant 13 produits par l'entremise du programme.

Fondée en 2001, E Fund Management Co., Ltd. (« E Fund ») est l'un des plus importants administrateurs de fonds en Chine et détient des actifs sous gestion de 3 billions de yuans (414 milliards de dollars américains). La société offre des solutions de placement aux clients nationaux et étrangers, aidant ces derniers à réaliser leurs objectifs d'investissement durable à long terme. Les clients d'E Fund comprennent des particuliers et des institutions, des banques centrales aux fonds d'investissement souverains, caisses de sécurité sociale et fonds de pension, en passant par des compagnies d'assurance et de réassurance, des entreprises et des banques. En tant qu'investisseur axé sur le développement durable, la société se concentre sur les activités de gestion des placements depuis sa création et croit au pouvoir de la recherche approfondie et du temps consacré à l'investissement. E Fund un pionnier et un praticien de premier plan dans le domaine des investissements responsables en Chine, et il est largement reconnu comme l'un des gestionnaires d'actifs chinois les plus dignes de confiance et exceptionnels.

Source : La valeur des fonds sous mandat de gestion d'E Fund est une estimation préliminaire qui comprend les filiales. Données au 30 juin 2023. Le taux de change provient de la Banque populaire de Chine à la fin de juin 2023.

