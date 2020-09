Dynamite annonce que les mannequins de renommée mondiale Josephine Skriver et Jasmine Tookes seront les muses derrière ses campagnes d'automne et des Fêtes 2020

Ces icônes du style ont fait les couvertures des magazines Vogue (y compris les éditions Italie, France, Espagne, Allemagne et États-Unis), Harper's Bazaar, ELLE, GQ, Marie Claire, Numéro et W, et ont défilé sur d'innombrables passerelles dont celles de Burberry, Calvin Klein, Dsquared2, Giorgio Armani, Miu Miu, Tom Ford, Yves Saint Laurent et Victoria's Secret, pour n'en nommer que quelques-unes. Ensemble, les deux mannequins comptent plus de 10,2 millions d'abonnés sur Instagram et ne manquent pas une occasion de faire entendre leur voix et de valoriser leur public.

La campagne, captée par la lentille du photographe Bjorn Looss, est inspirée d'une garde-robe polyvalente renfermant des pièces maîtresses intemporelles et des essentiels rehaussés. Dynamite s'y connaît fort bien en création de looks parfaits de la tête aux pieds, que ce soit pour le travail ou les loisirs. L'addition récente de la collection Détente de luxe ainsi que l'essor du denim et des vêtements d'extérieur authentiques illustrent bien les tendances les plus en vogue de la saison.

Pour Skriver et Tookes, ce partenariat avec Dynamite était tout naturel, car la mode et les vêtements représentent un moyen pour les deux femmes de naviguer en toute confiance à travers les différentes phases de la vie. « Comprendre véritablement sa valeur et son potentiel en tant que femme est un luxe que bon nombre d'entre nous cherchent encore à atteindre. Jasmine et moi, nous nous poussons mutuellement hors de nos zones de confort pour connaître plus de succès et obtenir de meilleurs résultats; nous sommes meilleures en équipe et nous voyons cette même philosophie chez Dynamite », déclare Skriver. « Le style personnel est un prolongement de notre personnalité. Pour nous, les vêtements de la marque sont chics et tendance, mais aussi extrêmement polyvalents, ce qui les rend faciles à porter du matin au soir. Intégrer Dynamite à notre garde-robe était aussi agréable et facile que d'enfiler notre pantalon de jogging préféré. »

Évoluant ensemble dans l'industrie du mannequinat, Skriver et Tookes ont décidé de lancer JoJa, la suite logique de leur passion commune. « Nous avons lancé JoJa parce que nous voulions créer une communauté, inspirer de saines habitudes de vie et motiver les femmes de notre réseau à être la meilleure version d'elles-mêmes », déclare Tookes. « Personnellement, nous nous efforçons toujours de repousser de nouvelles limites et de vivre de nouvelles expériences, que ce soit par le biais de la mode, du mannequinat, de la santé ou du bien-être. »

La collection d'automne 2020 adopte une approche intemporelle, mais tendance, avec des matières tactiles, des couleurs coordonnées de la tête aux pieds et des ensembles de détente assortis. Cette tendance décontractée procure une allure à la fois chic et moderne avec des touches texturées alliant joggers en faux cuir, hauts à capuchon impeccables et fameux manteaux matelassés. Les ensembles mettant en vedette le chandail moulant, au cœur de la collection, viennent brouiller la frontière entre le style chic et le look décontracté. Les notes masculines associées au veston « boyfriend » ou à la chemise ample sont parfaitement équilibrées par l'ajout d'une bralette et d'un jean droit ou d'un legging moulant pour un look des plus avant-gardistes. Les tons riches et saturés de cabernet, d'acajou profond, de sarcelle, de vert lierre et de taupe chaud viennent compléter la collection.

« Josephine et Jasmine continuent de repousser les limites en tant qu'entrepreneures, mannequins et amies dans l'industrie de la mode et de la santé/bien-être », déclare Liz Edmiston, Présidente et Chef de la direction de Groupe Dynamite Inc. « Elles représentent tout ce que la femme Dynamite moderne est : confiante, aventureuse, déterminée… et occupée! Elles sont les muses parfaites pour lancer la campagne d'automne de Dynamite, qui a été conçue pour habiller nos clientes du travail (et du télétravail) au week-end et tout ce qui se trouve entre les deux. »

Dynamite misera sur le contenu original de la marque généré par le projet Muse et la campagne #IAmDynamite en cours sur leurs plateformes de médias sociaux au-delà de l'expérience en ligne et en magasin. Cette approche multicanale permet à la marque d'interagir à la fois sur des plateformes traditionnelles et émergentes telles que TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et Twitter, et ce, en encourageant les autres à s'impliquer et à partager leurs points de vue.

La campagne avec JoJa et la collection d'automne se trouvent maintenant en ligne au dynamiteclothing.com. Magasinez en boutique au Canada et aux États-Unis, et visitez les plateformes de médias sociaux ainsi que le site Web de Dynamite pour plus d'informations.

À propos de Dynamite

Créée pour la femme active aux multiples facettes, la marque Dynamite est la quintessence de la féminité et de la polyvalence. Reconnus pour nos tenues de travail dernier cri, nous nous inspirons des passerelles et de la rue. Chez Dynamite, vous trouverez des collections uniques qui vous feront passer facilement du travail au week-end avec des essentiels intemporels, des looks de soirée et des vêtements de détente de luxe.

En tant que marque « style de vie » de premier plan, Dynamite rejoint sa communauté grâce à du contenu engageant qui encourage les femmes à réaliser leurs aspirations; mener leur vie avec confiance, style, force et aisance.

Fondée en 1984 à Montréal, Dynamite compte plus de 115 points de vente au détail au Canada et aux États-Unis. De plus, vous pouvez nous trouver au dynamiteclothing.com .

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est un détaillant mondial privé basé à Montréal qui conçoit et crée des vêtements et accessoires mode accessibles depuis 1975. Les deux marques du détaillant, Garage et Dynamite, sont au cœur de son succès. Exploitant plus de 300 magasins à travers l'Amérique du Nord, GDI offre aux consommatrices axées sur le style une expérience de magasinage omnicanale.

À l'avant-garde de la mode en Amérique du Nord, l'équipe de direction agile et innovante de Groupe Dynamite comprend que le succès et la longévité sont alimentés par une culture créative et inclusive. Groupe Dynamite Inc. a remporté le prestigieux prix d'Employeur de Montréal de l'année ainsi que de Meilleur employeur pour les jeunes Canadiens.

