Dymedso annonce la création d'un comité consultatif scientifique sur les maladies respiratoires

MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dymedso Inc. (« Dymedso »), une entreprise montréalaise œuvrant dans le domaine des technologies médicales, est fière d'annoncer la formation d'un comité consultatif scientifique sur les maladies respiratoires, qui sera composé de sept experts de renommée mondiale en matière de médecine respiratoire. Le rôle du comité consultatif sera de se pencher sur les orientations futures et les meilleures pratiques en lien avec l'utilisation d'appareils de dégagement des voies respiratoires.

Sous la direction du Dr Simon Phaneuf, médecin urgentologue et directeur médical chez Dymedso, et de Dre Laura McIntosh, biologiste spécialiste des cellules humaines, le comité conseillera Dymedso sur la meilleure façon de développer son appareil Frequencer®, une technologie de pointe qui utilise les ondes acoustiques pour le traitement des maladies respiratoires, afin de répondre aux besoins des patients, en particulier ceux nécessitant les soins les plus critiques.

Plus de 700 Frequencer® sont actuellement utilisés à travers le monde. Le Frequencer® a récemment été acheté par plusieurs hôpitaux du Québec, de l'Allemagne et du Koweït afin d'être utilisé chez des patients atteints de la COVID-19.

Voici les experts qui formeront le comité consultatif scientifique de Dymedso sur les maladies respiratoires:

Sean Gilman , M.D. , est pneumologue et directeur du programme de cessation tabagique au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) depuis 2012. Il a aussi été professeur de médecine au Harvard Medical School et pneumologue au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston , où il a développé un programme de traitement du tabagisme. Dr Gilman travaille actuellement à élargir la portée et l'accessibilité du traitement de la dépendance au tabac pour tous les Québécois.





Ashwin Basavaraj , M.D., est professeur associé de médecine et directeur associé du programme de bronchiectasie au Grossman School of Medicine de l'Université de New York. Il est chef du département de médecine pulmonaire, des soins intensifs et du département de médecine du sommeil au Centre hospitalier de Bellevue à New York . Les travaux de recherche du Dr Basavaraj se concentrent sur la bronchectasie et les infections mycobactériennes non tuberculeuses, avec un intérêt particulier pour les techniques de dégagement des voies respiratoires. Il a donné des conférences internationales sur ce sujet et a présidé de nombreux cours de troisième cycle et symposiums scientifiques. Dr Basavaraj est membre de l'American Thoracic Society et de l'American College of Chest Physicians.

À propos de Dymedso

Dymedso, une entreprise canadienne, est pionnière dans l'utilisation des ondes acoustiques pour le traitement des maladies respiratoires et des infections pulmonaires. Son dispositif de dégagement des voies respiratoires, le Frequencer®, a été inventé par Louis Plante, un patient atteint de fibrose kystique. Dymedso est certifiée ISO 13485 pour la fabrication d'instruments médicaux. Le Frequencer® est approuvé par Santé Canada, la U.S. Food and Drug Administration (FDA), et détient également le marquage CE pour l'Europe. Le Frequencer® est utilisé par les meilleurs hôpitaux dans plus de 53 pays. https://www.dymedso.com/fr/

Dymedso™ et le Frequencer® sont des demandes de marques déposées et/ou des marques déposées de Dymedso, Inc., au Canada et dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et de produits contenus dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

