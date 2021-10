Duvernois Esprits Créatifs investit dans la Microbrasserie Le BockAle.

LE PLUS GRAND « DEAL » DE L'HISTOIRE DE « DANS L'OEIL DU DRAGON! » Tout a commencé sur le plateau de tournage de l'émission « Dans l'œil du dragon! » en avril dernier, lorsque Michael Jean, co-fondateur et PDG de la Microbrasserie Le BockAle, a présenté son entreprise aux investisseurs dragons dont fait partie Nicolas Duvernois. Ce dernier est immédiatement tombé en amour avec l'entreprise et son dirigeant et a alors fait l'offre la plus généreuse de l'histoire de l'émission jamais vue à l'écran. L'offre initiale s'est ensuite bonifiée au cours des derniers mois tellement les synergies, les valeurs et la vision des deux entrepreneurs étaient complémentaires.

VERS UNE DIVERSIFICATION DE L'OFFRE

Spécialisé jusqu'alors dans les spiritueux et les cocktails prêts-à-boire, Duvernois Esprits Créatifs diversifie donc son portefeuille de produits et de points de distribution en entrant dans l'univers de la bière et de la bière sans alcool produite par la Microbrasserie Le BockAle.

« Cette association stratégique est le catalyseur qu'il nous fallait pour passer à la vitesse supérieure en termes de réalisation de nos ambitions. Je suis très reconnaissant que mon passage à « Dans l'œil du dragon! » m'ait permis de rencontrer Nicolas, un pionnier de son secteur lui aussi et avec qui je partage une même vision entrepreneuriale. Cette transaction n'est que la première étape vers de nouveaux sommets. »

Michael Jean, co-fondateur et PDG de la Microbrasserie Le BockAle

INVESTIR EN RÉGION

« Je suis particulièrement fier de me rapprocher de Drummondville, une ville que j'affectionne depuis plusieurs années et qui se démarque en étant active, entrepreneuriale et stratégiquement positionnée. » affirme M. Duvernois. Plusieurs investissements majeurs sont prévus dans les prochaines années pour agrandir, adapter et moderniser les installations de la Microbrasserie Le BockAle afin de répondre à la forte croissance de ses produits.

À PROPOS DE DUVERNOIS ESPRITS CRÉATIFS

Fondé à Montréal en 2009, Duvernois Esprits Créatifs est un leader nord-américain dans l'univers des spiritueux et des cocktails prêts-à-boire. Créateur de marques telles Pur Vodka, romeo's gin et Choco Crème, catalyseur de causes, nos produits se distinguent grâce à leurs univers de marque élaborés, leur grande qualité ainsi que par leur mise en marché soigneusement étudiée. Lauréats de plus de 80 prestigieux prix internationaux, nous sommes fiers, audacieux et créatifs. Nous brisons les limites et défions les conventions. Nous sommes un canevas en constante évolution, un parcours entrepreneurial qui ne cesse de se réinventer.

Pour plus d'informations: duvernois.com

À PROPOS DE LA MICROBRASSERIE LE BOCKALE

Fondée à Drummondville en 2015, la Microbrasserie Le BockAle est pionnière et leader de la bière sans alcool au Québec. L'équipe chevronnée du BockAle, dirigée par son fondateur et PDG Michael Jean, allie authenticité, innovation et dynamisme pour offrir tout le plaisir associé à la dégustation d'une bonne bière, de façon responsable. En plus de sa gamme de bières sans alcool ayant remporté de nombreux prix prestigieux nationaux et internationaux, le BockAle propose également des bières artisanales avec alcool. Ses produits sont disponibles dans plus de 2 000 points de vente au Québec, en Ontario ainsi qu'en ligne.

Pour plus d'informations : lebockale.com

SOURCE Duvernois Esprits Créatifs

Renseignements: Contact média: Cloé Paradis, Responsable - Communications et relations publiques, Duvernois Esprits Créatifs, [email protected], 514-268-8177