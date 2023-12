L'entreprise reste ouverte et poursuit ses opérations

QUÉBEC, QC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Duvaltex (« Duvaltex » ou la « Société »), un leader mondial dans le domaine des textiles contractuels et des textiles de protection, et pionnier dans les textiles durables, a annoncé aujourd'hui qu'elle a demandé la protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) devant la Cour supérieure du Québec afin de donner à la Société le temps de restructurer ses finances, tout en poursuivant ses opérations normales. La Société a initié un dépôt correspondant aux États-Unis en vertu du Chapitre 15 pour reconnaître et donner effet au dépôt canadien.

« Nous avons procédé à un examen exhaustif des alternatives stratégiques avant de déterminer qu'un dépôt en vertu de la LACC était le meilleur mécanisme », a déclaré Alain Duval, président et chef de la direction de Duvaltex. « Nous avons élaboré, et sommes en train de mettre en œuvre, un plan de restructuration robuste avec l'objectif d'être une organisation viable capable de faire face aux défis posés par les conditions actuelles du marché. »

Duvaltex continue de faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur ses ventes, en particulier dans le segment des textiles contractuels. La baisse des ventes et de la rentabilité, couplée à la dette accumulée à la suite des acquisitions et des initiatives de consolidation, a mis la Société dans une situation financière difficile.

En entreprenant un processus de restructuration en vertu de la LACC, Duvaltex pourra s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption des affaires et que les livraisons se poursuivent comme prévu. Ce processus donne à la Société la protection nécessaire de la Cour pour négocier les obligations financières actuelles et futures, tout en continuant à exécuter sa stratégie visant à stimuler la croissance rentable.

Au cours des derniers mois, Duvaltex a mis en œuvre des mesures importantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle, et a réalisé des progrès significatifs et des résultats concrets. En conséquence de ces mesures, les opérations de la Société génèrent déjà une valeur positive.

« Nous sommes convaincus que nous ressortirons de cette situation en tant qu'organisation beaucoup plus forte », a ajouté M. Duval. « Nous avons de nombreux atouts, dont une équipe de direction expérimentée et des employés talentueux, une forte reconnaissance de la marque, des clients fidèles et engagement constant envers l'innovation pour accélérer la transformation durable de l'industrie textile. »

Duvaltex utilisera ses facilités de crédit disponibles pour fournir une liquidité adéquate pour fonctionner pendant qu'elle restructure sa dette. L'entreprise mène ses affaires comme d'habitude. Toutes les commandes continueront à être expédiées comme prévu.

La Cour a nommé Ernst & Young Inc. pour agir en tant que Contrôleur. Lavery de Billy LLP et Venable LLP représentent l'entreprise en tant que conseillers juridiques externes canadiens et américains, respectivement. Le Contrôleur a établi un site web à l'adresse www.ey.com/ca/duvaltex où des informations supplémentaires sur la restructuration financière de Duvaltex seront publiées. L'entreprise s'est engagée à communiquer de manière transparente avec toutes les parties prenantes tout au long de ce processus et annoncera des mises à jour concernant ses plans d'opérations en cours, le cas échéant.

À propos de Duvaltex

Duvaltex est le plus grand fabricant de textiles pour mobilier de bureau en Amérique du Nord et un fournisseur de premier plan de textiles de protection. Tout en améliorant le bien-être et la sécurité des personnes, Duvaltex se spécialise dans la conception et la production de solutions textiles avancées et de matériaux textiles durables. Duvaltex s'engage à changer la manière dont les produits sont fabriqués, utilisés et réutilisés, créant de la valeur pour les générations futures. Pour plus d'informations, visitez www.duvaltex.com.

Renseignements: Source : Joel Sergerie, Directeur du marketing, Duvaltex, 418 227-9897, poste 2200, [email protected]