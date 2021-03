La nouvelle fonctionnalité offre une expérience améliorée à certains clients de Duuo grâce à l'évaluation automatisée des demandes de règlement, ce qui permet un paiement rapide sans avoir à parler avec un expert en sinistres.

TORONTO, le 18 mars 2021 /CNW/ - À mesure que la demande de produits d'assurance numériques continue d'évoluer, Duuo, un distributeur d'assurance sur demande, offre des solutions novatrices et faciles à utiliser aux Canadiens qui participent à l'économie numérique en constante évolution. Désormais, les demandes de règlement présentées par les titulaires de polices d'assurance Rent-My-Stuff seront automatiquement évaluées par la plateforme Duuo, avec la possibilité d'une offre de règlement immédiat sans intervention supplémentaire d'un expert en sinistres.

Lancée en 2019, l'assurance Rent-My-Stuff de Duuo offre une protection et une tranquillité d'esprit aux Canadiens qui louent leur équipement au moyen de plateformes d'autopartage. Le premier produit du genre, l'assurance Rent-My-Stuff, a été rapidement adopté par plusieurs sites Web et applications de location de matériel, y compris Travelling Munchkin et Rentbridge. Conscient du fait que la perte ou le bris d'une pièce d'un équipement partagé sur ces plateformes empêchait le propriétaire de le louer de nouveau, Duuo voulait faciliter le plus possible le processus de réclamation.

Conçue en partenariat avec Slice Labs Inc., le premier fournisseur de plateforme d'assurance sur demande à soutenir les écosystèmes de services numériques en nuage de demain, la nouvelle fonctionnalité de traitement des demandes de règlement tire parti des technologies de traitement du langage naturel (TLN), de numérisation de documents et de reçus, de la transcription audio et vidéo multilingue et des modèles d'apprentissage automatique pour la classification et la dépréciation des pertes.

« Notre collaboration continue avec Slice Labs nous aide à nous assurer que nous développons continuellement des produits de pointe et que nous améliorons le parcours client chez Duuo, déclare Peter Primdahl, fondateur de Duuo. Nous sommes fiers d'être la première entreprise au Canada à proposer un processus de traitement automatisé des demandes de règlement et nous nous réjouissons à l'idée de développer davantage de produits et d'expériences client qui aideront à simplifier le traitement des demandes d'assurance pour les Canadiens qui ont une vie chargée. »

La nouvelle fonctionnalité de traitement automatisé des demandes de règlement a été mise au point selon une approche axée sur l'éthique de manière à atténuer les préjugés potentiels. Seuls les renseignements pertinents à l'évaluation d'une demande de règlement sont demandés aux utilisateurs, et une évaluation continue permettra de s'assurer que le système respecte les normes élevées de Duuo en matière de traitement des demandes de règlement.

« Cette caractéristique change la donne en matière de réclamations d'assurance. Les clients sont confrontés à un processus de réclamation complexe, fastidieux et souvent très long, déclare Tim Attia, PDG de Slice Labs. À l'ère du numérique, l'automatisation du processus de réclamation offre une expérience axée sur le client. »

Duuo continuera d'améliorer et de déployer la fonctionnalité de règlement automatisé des demandes de règlement pour ses autres produits en 2021 et au-delà.

Pour en savoir plus, visitez Duuo.ca ou envoyez un courriel à [email protected].

À propos de Duuo

Duuo a été créé par The Co-operators, une fière compagnie d'assurance canadienne fondée en 1945 par un petit groupe d'agriculteurs et de pionniers de l'action sociale qui estimaient que l'assurance traditionnelle ne répondait pas à leurs besoins particuliers. Duuo est l'incarnation de cet esprit au XXIe siècle. Lancé à la fin de 2018, Duuo s'est engagé à créer de nouvelles solutions sur demande pour répondre aux besoins en constante évolution des Canadiens qui vivent et travaillent dans une économie numérique hautement novatrice et dynamique.

SOURCE Duuo

Renseignements: [email protected]