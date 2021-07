Duuo lance l'API Easy-Estimate en partenariat avec la plateforme de gestion immobilière Tenantcube

TORONTO, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Le distributeur d'assurance en ligne D uuo s'associe au logiciel de gestion immobilière Tenantcube pour lancer sa nouvelle solution d'assurance intégrée.

La nouvelle interface de programmation d'applications (API) Easy-Estimate de Duuo permet aux locataires d'obtenir une soumission d'assurance plus rapidement et plus efficacement via la plateforme Tenantcube.

Après avoir reçu des commentaires de la part de propriétaires et de gestionnaires immobiliers qui souhaitaient l'ajout d'une assurance locataire à la plateforme Tenantcube, le fondateur et chef de la direction Andrews Moses s'est tourné vers Duuo pour créer conjointement une solution répondant à leurs besoins et à ceux de leurs locataires.

« En créant Tenantcube, notre objectif était de faciliter la tâche des petits propriétaires et gestionnaires immobiliers à la recherche de bons locataires, pour qu'ils soient plus à l'aise de louer leurs logements », affirme monsieur Moses. « Grâce à notre nouveau partenariat avec Duuo, les propriétaires et les gestionnaires immobiliers se sentent mieux protégés car ils savent que leurs locataires sont bien assurés. Les locataires, quant à eux, profitent d'un processus de soumission simple et de tarifs avantageux. »

Sunni Shannon, directrice des partenariats chez Duuo, est emballée de voir le fruit de cette collaboration prendre vie. « Duuo et Tenantcube ont une mission commune : moderniser les processus désuets et offrir aux Canadiens des outils numériques. Notre solution d'assurance intégrée permet à un plus grand nombre de locataires utilisant Tenantcube de s'assurer rapidement, ce qui laisse plus de temps aux propriétaires et aux gestionnaires immobiliers pour se consacrer à d'autres tâches. »

D'ici la fin du 3e trimestre, Duuo permettra également à ses utilisateurs d'obtenir une assurance locataire sur la plateforme Tenantcube. De plus, les propriétaires qui utilisent Tenantcube recevront une notification automatique lorsqu'un de leurs locataires souscrit une assurance de Duuo.

Pour en savoir plus sur les intégrations d'API de Duuo et les options de partenariats, consultez son site Web

À propos de Duuo

Duuo a été créée par Co-operators, une compagnie d'assurance fièrement canadienne fondée en 1945 par un petit groupe d'agriculteurs et de pionniers du mouvement social qui trouvaient que les compagnies d'assurance traditionnelles ne répondaient pas à leurs besoins uniques. Duuo conserve cet esprit, mais version 21e siècle. Depuis la fin de 2018, Duuo se consacre à la création de nouvelles solutions d'assurance sur demande pour répondre aux besoins changeants des gens qui vivent et travaillent à l'ère d'une économie numérique novatrice à évolution rapide.

À propos de Tenantcube

Tenantcube a été fondée par un propriétaire ontarien qui souhaitait révolutionner complètement l'expérience de location des propriétaires, des gestionnaires et des agents immobiliers, ainsi que des locataires. Conçue pour être une plateforme unique à la fois simple et robuste, Tenantcube utilise sa propre combinaison de logiciels et de services pour offrir des solutions efficaces aux petits propriétaires et professionnels de la location. Tenantcube se distingue par le prix abordable de ses produits comparativement aux méthodes traditionnelles de gestion immobilière.

SOURCE Duuo

Renseignements: Rachel Devitt, [email protected]