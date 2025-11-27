Duravit inaugure sa première usine en Amérique du Nord à Matane

MATANE, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Duravit, fabricant mondial d'équipements de salle de bain en céramique haut de gamme, est fière d'inaugurer officiellement sa première usine en Amérique du Nord, à Matane. L'entreprise allemande a investi plus de 90 M$ pour construire la première usine alimentée à l'électricité propre de l'industrie. L'usine de Matane compte déjà une centaine d'employés et 240 personnes y travailleront lorsque l'usine produira à sa pleine capacité en 2027.

Inauguration de l'usine Duravit, à Matane (Groupe CNW/Duravit)

L'usine de Duravit à Matane, dont la construction avait été annoncée à l'été 2023, produit des lavabos et des cuves de toilette en céramique. Jusqu'à 450 000 pièces de céramique seront fabriquées à Matane chaque année. Les produits sont destinés aux marchés américain et canadien, où Duravit souhaite accroître sa présence et sa compétitivité.

L'accès à un port en eau profonde pour le transport par bateau ainsi que l'énergie propre et abordable sont les deux principaux facteurs qui ont motivé les investissements à Matane et au Québec.

La nouvelle usine de Matane incarne la vision de Duravit : s'imposer comme un fabricant de salles de bain avec un design indémodable en Amérique du Nord. Forte d'un héritage artisanal depuis 1817, l'entreprise allie innovation, durabilité et design raffiné pour offrir la même qualité et les solutions avant-gardistes qui font sa renommée à l'échelle mondiale.

Une première mondiale

L'usine de Matane met en service le premier four tunnel électrique au monde. Normalement ce type d'usine utilise le gaz naturel. Le four de l'usine de Duravit permet de cuire plus de 6 000 pièces de céramique par jour à une température de 1260 oC. Cette technologie permettra de réduire les émissions de CO 2 de 9 000 tonnes par année par rapport aux méthodes conventionnelles.

Le fait d'être sur la rive du Saint-Laurent réduit également le coût environnemental du transport pour l'exportation des produits vers le marché nord-américain. Le projet s'inscrit dans les efforts de Duravit de devenir carboneutre d'ici 2045.

Les gouvernements du Canada et du Québec ont apporté un soutien sous forme de prêts pour la réalisation du projet. Développement économique Canada pour les régions du Québec a accordé une contribution remboursable de 19 M$, en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI). Le gouvernement du Québec a pour sa part consenti un prêt de 11 M$ par l'entremise du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

De plus, le gouvernement du Québec et Hydro-Québec ont accordé les mégawatts nécessaires à la réalisation du projet. Une aide de plus de 415 000 $ a aussi été accordée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale afin de former plus de 115 travailleurs.

Citations

« Nous sommes heureux d'inaugurer officiellement notre usine de Matane qui, à terme, créera 240 emplois dans la région. Duravit possède des usines en Allemagne, en France, en Égypte, en Chine, en Inde et maintenant au Québec. Chez Duravit, nous établissons de nouvelles normes visant à mettre en place des solutions innovantes dans un secteur caractérisé par une consommation énergétique élevée. Je remercie les gouvernements du Québec et du Canada pour leur soutien financier sous forme de prêts pour la réalisation de notre première usine en Amérique du Nord. »

- Christian Gilles, directeur général Duravit Matane

« Le soutien du gouvernement du Canada a joué un rôle déterminant dans l'implantation au Québec du premier site de production nord-américain de Duravit, une entreprise de céramique sanitaire de renommée mondiale. L'inauguration de l'usine Duravit Canada à Matane marque une étape importante pour le développement économique et le dynamisme du Bas-Saint-Laurent. En choisissant le Québec, Duravit confirme son engagement envers un modèle de croissance durable et responsable, en parfaite adéquation avec les forces de notre territoire. »

-L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous procédons aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'usine de Duravit Canada, qui contribue au succès économique de Matane et de tout le Bas-Saint-Laurent. Cette nouvelle usine génère déjà des retombées importantes dans la région, en offrant de nombreux emplois de qualité aux familles d'ici. Je tiens d'ailleurs à saluer le directeur général, M. Christian Gilles, arrivé d'Allemagne, qui s'est établi chez nous avec sa famille. Une belle marque d'engagement de sa part! »

-Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La concrétisation du projet de Duravit à Matane est un exemple probant du rôle que peut jouer Investissement Québec pour le développement économique de nos régions. Le projet faisait l'envie de nombreuses juridictions dans le monde, mais la région du Bas-Saint-Laurent a su tirer son épingle du jeu. Nos équipes continueront d'accompagner les municipalités de l'ensemble du Québec pour attirer des projets structurants pouvant générer des retombées économiques pour de nombreuses années à venir. Bon succès à l'équipe de Duravit! »

-Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

« La Ville de Matane est très fière d'accueillir l'entreprise allemande Duravit pour l'implantation de sa première usine en Amérique du Nord en plein cœur de notre zone industrialo-portuaire. Ce projet sans précédent pour Matane est le résultat d'une grande synergie entre la Ville et ses partenaires en matière de développement économique qui peut se concrétiser avec les appuis de Développement Économique Canada et d'Investissement Québec International. Il s'agit d'une usine des plus moderne et hautement technologique, première au monde à produire des composants haut de gamme en céramique, et ce, sans gaz à effet de serre, grâce à notre énergie renouvelable, l'électricité du Québec. L'usine de Duravit Matane est l'exemple parfait d'une industrie où développement économique et développement durable peuvent cohabiter sous un même toit! Bon succès et grande longévité à toute l'équipe de Duravit à Matane! »

-Eddy Métivier, maire de Matane

À propos de Duravit

La société Duravit AG, dont le siège social se trouve à Hornberg en Forêt-Noire, est l'un des principaux fabricants internationaux de salles de bains design; elle est présente dans plus de 130 pays à travers le monde. À titre de fournisseur de salles de bains complètes, la société emploie une équipe de design interne qui travaille main dans la main avec un réseau international de concepteurs et conceptrices tels que Cecilie Manz, Philippe Starck, Antonio Citterio, Christian Werner, Sebastian Herkner et Patricia Urquiola pour développer différents produits. Consciente de sa forte consommation d'énergie, l'entreprise Duravit AG s'est fixé comme objectif de devenir totalement carboneutre d'ici 2045, et ce, en renonçant au maximum à la compensation carbone.

SOURCE Duravit

Pour renseignements : Béatrice Vincent, TACT, [email protected], 581 246-2147