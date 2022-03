Il s'agit de la sixième indication pour Dupixent au Canada , la deuxième indication pour l'asthme, et la deuxième indication pour les enfants âgés de six à 11 ans. i

, la deuxième indication pour l'asthme, et la deuxième indication pour les enfants âgés de six à 11 ans. Dupixent est le seul médicament biologique approuvé au Canada pour le traitement de l'asthme sévère de type 2 / de phénotype éosinophilique ou nécessitant des corticostéroïdes oraux.

MISSISSAUGA, ON, le 28 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, sanofi-aventis Canada Inc. (Sanofi Canada) a annoncé l'approbation de DupixentMD (dupilumab injectable) comme traitement d'entretien d'appoint pour les patients âgés de six à 11 ans atteints d'asthme sévère de type 2 / de phénotype éosinophilique ou de l'asthme dépendant des corticostéroïdes oraux. L'approbation est basée sur l'essai pivot de phase 3 VOYAGE, auquel ont été inscrits 408 enfants âgés de six à 11 ans atteints d'asthme modéré à sévère non contrôlé. Le critère d'évaluation principal de l'essai était le taux annualisé d'exacerbations graves de l'asthmeii.

Reza Alizadehfar, MD FRCPC

Directeur du programme de formation, professeur agrégé de pédiatrie, division des allergies et de l'immunologie clinique, Hôpital de Montréal pour enfants.

« Dupixent est déjà une option thérapeutique importante pour les adultes et les adolescents atteints d'asthme sévère, et l'élargissement de son application clinique pour inclure les enfants âgés de six à 11 ans constitue une occasion d'améliorer la vie de nombreux enfants canadiens dont la vie est limitée par leur asthme sévère. »

Sixième indication pour Dupixent, deuxième indication pour l'asthme et deuxième indication pour les enfants âgés de six à 11 ans

Dupixent a été approuvé, pour la première fois, au Canada en 2017 pour le traitement des adultes atteints de dermatite atopique. Dupixent a depuis été approuvé pour le traitement des adolescents et des enfants âgés de six ans et plus atteints de dermatite atopique, des adultes atteints de rhinosinusite chronique avec polypose nasale (RSC-PN), et des adultes, des adolescents et maintenant des enfants âgés de six ans et plus atteints d'asthme sévère. Dupixent est le premier médicament approuvé pour le traitement de l'asthme sévère avec un phénotype d'inflammation de type 2. Plus de 8 500 Canadiens ont été traités par Dupixent dans l'ensemble de ses diverses indications.

Eric Trottier, Ph. D.

Responsable des affaires médicales, soins spécialisés chez Sanofi Canada

« Chez Sanofi, presque tous les jours, nous entendons une nouvelle histoire à propos de Dupixent qui a un impact important sur la vie d'une personne. Grâce à cette indication pédiatrique pour Dupixent, nous sommes heureux d'avoir la possibilité d'aider les enfants canadiens atteints d'asthme sévère à diminuer le nombre de crises et d'aider leurs parents à mieux respirer. »

À propos de l'asthme

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires qui cause des symptômes comme l'essoufflement, le serrement de la poitrine, la toux et la respiration sifflante. L'asthme provoque une inflammation et un rétrécissement des bronches, ce qui entraîne une circulation d'air limitée et des difficultés respiratoiresiii. Les personnes atteintes d'asthme sévère éprouvent de la difficulté à respirer, de la toux, une respiration sifflante et sont à risque de crises d'asthme potentiellement mortelles, qui peuvent nécessiter des visites à l'urgence ou une hospitalisationiv,v. Certaines personnes atteintes d'asthme sévère peuvent prendre en charge leurs symptômes avec des corticostéroïdes en inhalation, tandis que d'autres ont besoin de médicaments différents ou supplémentaires pour prendre en charge leur maladie.

L'asthme est la troisième maladie chronique la plus fréquente chez les Canadiensvi,vii et la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants canadiens : 15 % à 25 % des enfants canadiens reçoivent un diagnostic d'asthmeviii.

Sheila DeVries

Mère d'un enfant atteint d'asthme sévère

« L'asthme sévère de ma fille Payton a certainement touché tous les membres de notre famille, car nous participons à la protéger et à nous assurer qu'elle demeure en bonne santé, afin de réduire son niveau de souffrance. Des épisodes de respiration sifflante et de toux aux nombreux voyages à l'urgence et séjours à l'hôpital, nous aimerions qu'elle puisse au moins courir et jouer sans avoir constamment de la difficulté à reprendre son souffle. »

Dominique Massie

Directrice Générale, Association pulmonaire du Québec

« Il est remarquable de constater l'ampleur des innovations et des nouveaux médicaments disponibles dans le traitement de l'asthme sévère chez l'enfant. Cette évolution dans la gestion de l'asthme pédiatrique permet à nos enfants de s'épanouir et de se développer plus normalement. »

À propos de Dupixent

Dupixent est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe la signalisation des voies de l'interleukine-4 (IL-4) et de l'interleukine-13 (IL-13) et n'est pas un immunosuppresseur. Les données des essais cliniques sur Dupixent ont révélé que l'IL-4 et l'IL-13 sont des facteurs clés et centraux de l'inflammation de type 2, laquelle joue un rôle important dans l'asthme sévère, la dermatite atopique et la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (RSC-PN).

Dupixent est développé conjointement par Regeneron et Sanofi dans le cadre d'un accord de collaboration international. Au Canada, Dupixent est commercialisé conjointement par Sanofi Canada et Regeneron Canada Company.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de soins de santé innovante, motivée par un objectif unique : demeurer à l'affût des miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Notre équipe, répartie dans plus de 100 pays, se consacre à transformer la pratique de la médecine afin de pouvoir rendre possible les choses impossibles. Nous offrons des options de traitement susceptibles de changer la vie et une protection vaccinale qui sauvent des vies à des millions de personnes dans le monde, tout en plaçant la durabilité et la responsabilité sociale au cœur de nos ambitions.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes et en 2020, nous avons investi plus de 145 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les occasions d'affaires à l'échelle du pays.

DupixentMD est une marque commerciale déposée appartenant à Sanofi Biotechnology et utilisée sous licence.

