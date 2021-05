* DUPIXENTMD est le seul médicament biologique approuvé par Santé Canada pour traiter la dermatite atopique modérée à sévère.

* Le remboursement par les régimes publics en vertu du Programme d'accès exceptionnel de la province de l'Ontario et du Formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick s'appliquera aux Canadiens âgés de 12 ans et plus lorsque ceux-ci répondent à des critères précis.

MISSISSAUGA, ON, le 25 mai 2021 /CNW/ - Sanofi Canada est ravie d'annoncer que DUPIXENTMD est désormais inscrit aux programmes de médicaments respectifs de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick pour le traitement des patients âgés de 12 ans et plus atteints de dermatite atopique modérée à sévère qui répondent à des critères précis.

« La dermatite atopique est une affection chronique qui marque profondément les patients, avec des répercussions allant bien au-delà des symptômes physiques, et pouvant causer des perturbations importantes à la vie courante », affirme Marissa Poole, chef nationale de Sanofi Canada et directrice générale de Sanofi Genzyme Canada. « Nous sommes reconnaissants de travailler de concert avec les gouvernements provinciaux pour établir des ententes qui permettront à plus de Canadiens atteints de dermatite atopique modérée à sévère de mieux maîtriser leur maladie et d'améliorer leur qualité de vie. »

La dermatite atopique, la forme la plus commune d'eczéma, est une maladie inflammatoire qui se caractérise par une peau sèche ainsi que par des démangeaisons cutanées. Dans sa forme modérée à sévère, elle est caractérisée par des éruptions cutanées qui peuvent couvrir une grande partie de la surface corporelle et s'accompagner de démangeaisons intenses et persistantes, de lésions cutanées et d'une sécheresse de la peau, de craquelures, de rougeurs ou de plaques brunes, de formation de croûtes et de suintementi. Lorsqu'elle est inadéquatement contrôlée, la dermatite atopique peut avoir des répercussions physiques, émotionnelles et psychosociales qui provoquent des troubles du sommeil, des symptômes d'anxiété et de dépression ainsi qu'un sentiment d'isolementii.

« Vivre avec une dermatite atopique modérée à sévère exige beaucoup tant sur le plan émotionnel que du point de vue physique. La dermatite est souvent visible. Les symptômes, notamment les démangeaisons et la douleur, causent de l'inconfort qui entraîne souvent des troubles du sommeil et de l'anxiété. La dermatite atopique a des répercussions sur la santé mentale et le bien-être des patients », déclare le dermatologue Dr Kim Papp. « Comme il n'existe aucun remède pour la dermatite atopique, je me réjouis de toute nouvelle qui élargit l'accès des Canadiens à un traitement qui s'attaque à la cause sous-jacente de la dermatite atopique. »

Admissibilité au remboursement du DUPIXENTMD en vertu du Programme d'accès exceptionnel de la province de l'Ontario

Dans le cadre du Programme d'accès exceptionnel (PAE) de la province de l'Ontario, DUPIXENTMD est remboursable chez les personnes atteintes de dermatite atopique qui répondent aux critères suivants :

être âgé de 12 ans ou plus; et

avoir reçu un diagnostic de dermatite atopique modérée à sévère tel que défini par un score EASI ( Eczema Area Severity Index /Indice d'étendue et de gravité de l'eczéma) ≥ 16; et

/Indice d'étendue et de gravité de l'eczéma) ≥ 16; et avoir connu un échec à des traitements topiques sous ordonnance n'ayant pas permis de maîtriser la dermatite; et

avoir présenté une intolérance ou connu un échec à l'essai approprié d'une photothérapie (si à la disposition du patient), du méthotrexate et de la cyclosporine; et

DUPIXENT MD leur a été prescrit par : un dermatologue, un pédiatre ou un immunologiste; ou

leur a été prescrit par : un dermatologue, un pédiatre ou un immunologiste; ou le médicament a été prescrit en consultation avec un dermatologue, un pédiatre ou un immunologiste et le médecin prescripteur a inclus les notes de la consultation à la demande faite auprès du PAE.

Admissibilité au remboursement du DUPIXENTMD en vertu du Formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick

DUPIXENTMD est remboursable en vertu du Formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick si le patient est âgé de 12 ans et plus et répond à tous les critères suivants :

être réfractaire aux traitements topiques sous ordonnance ou présenter des contre-indications qui empêchent d'en faire un essai approprié;

être réfractaire ou intolérant à l'essai approprié d'une photothérapie (si à la disposition du patient), du méthotrexate et de la cyclosporine ou présenter des contre-indications à ces traitements;

avoir un score au départ d'au moins 3 à l'évaluation globale du médecin et un score EASI de 7,1 ou plus; et

le traitement par DUPIXENTMD doit avoir été prescrit par un dermatologue.

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le Formulaire des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick.

À propos de DUPIXENTMD

DUPIXENTMD est un anticorps monoclonal recombinant entièrement humain qui inhibe la signalisation des protéines interleukine-4 (IL-4) et interleukine-13 (IL-13) et qui n'est pas un immunosuppresseur. Les données provenant des essais cliniques sur DUPIXENTMD ont montré que les protéines IL-4 et IL-13 sont des composantes clés et centrales de l'inflammation de type 2, qui joue un rôle majeur dans la dermatite atopiqueiii.

Depuis son approbation initiale en 2017, DUPIXENTMD demeure le seul médicament biologique approuvé par Santé Canada dans le traitement des patients âgés de six ans et plus atteints de dermatite atopique modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriésiv. DUPIXENTMD est également approuvé au Canada pour le traitement des patients adultes atteints d'une rhinosinusite chronique sévère avec polypes nasaux (RSCaPN) et pour le traitement de l'asthme sévère chez les patients âgés de 12 ans et plusv.

DUPIXENTMD est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi consiste à accompagner les personnes qui doivent composer avec des problèmes de santé. En tant que société biopharmaceutique multinationale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies grâce à nos vaccins et proposons des traitements novateurs en vue de combattre la douleur et d'apaiser les souffrances. Nous accompagnons tant les personnes atteintes de maladies rares que les millions de patients qui doivent composer avec des affections chroniques à long terme.

Avec plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars dans des projets de recherche et développement au Canada, créant ainsi des emplois, des occasions d'affaires et des possibilités d'un océan à l'autre.

Sanofi, donner toute sa force à la vie.

