HONG KONG, 4 décembre 2024 /CNW/ -- Dunxin Financial Holdings Limited (« Dunxin » ou la « société ») (OTC Pink : DXFFY), entreprise engagée dans la dans l'investissement et la gestion d'opérations immobilières et société de sécurité de technologie numérique à Hong Kong, a annoncé aujourd'hui son intention de changer le ratio de ses titres représentés par un certificat américain de dépôt d'actions étrangères (« ADS »). Un (1) ADS, qui représente jusqu'à présent quatre cent quatre-vingts (480) actions ordinaires de catégorie A, représentera désormais soixante mille (60 000) actions ordinaires de catégorie A. Ce changement de ratio devrait avoir un effet sur le prix de négociation des ADS sur OTC Pink (OTC) à l'ouverture des marchés le 4 décembre 2024 (heure de l'Est des États-Unis).

Pour les détenteurs d'ADS de la société, le changement de ratio des ADS aura le même effet qu'un regroupement d'actions à hauteur d'une pour cent vingt-cinq. Il n'y aura pas de changement pour les actions ordinaires de catégorie A de la Société. Il n'y aura pas de changement pour les actions ordinaires de catégorie A de la société. Les détenteurs d'ADS enregistrés à la date d'entrée en vigueur devront remettre leurs ADS à la banque dépositaire pour annulation et échange dans le cadre du changement de ratio d'ADS, de plus amples détails devant être fournis dans l'avis de la banque dépositaire. À compter de la date d'entrée en vigueur du changement de ratio des ADS, les ADS de Dunxin continueront d'être négociés hors cote sous le symbole DXFFY.

Aucune nouvelle ADS fractionnée ne sera émise dans le cadre du changement du ratio d'ADS. Les droits fractionnaires à de nouvelles ADS seront regroupés et vendus par la banque dépositaire et le produit net en espèces de la vente des droits fractionnaires à des ADS (après déduction des frais, taxes et dépenses) sera distribué aux détenteurs d'ADS concernés par la banque dépositaire.

En conséquence du changement du ratio ADS, le prix de l'ADS devrait augmenter proportionnellement, bien que la Société ne puisse garantir que le prix de l'ADS après le changement du ratio ADS sera égal ou supérieur au prix de l'ADS sur une base proportionnelle.

À propos de Dunxin Financial Holdings Limited

Dunxin est un prêteur de microfinance agréé qui sert les particuliers et les PME dans la province de Hubei, en Chine. Dunxin a cessé de proposer des prêts à ses clients depuis 2020.

Énoncé sur la sphère de sécurité

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs comprennent les énoncés concernant des plans, des objectifs, des buts, des stratégies, des événements ou des performances futurs, ainsi que des hypothèses sous-jacentes et d'autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques. Lorsque la société utilise des termes tels que « a l'intention », « devrait », « estime », « s'attend à », « anticipe », « projette », des conjugaisons au futur et au conditionnel, ou des expressions similaires qui ne se rapportent pas uniquement à des questions historiques, elle formule des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future et impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes de l'entreprise évoquées dans les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont sujets à des incertitudes et à des risques, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants : les objectifs et stratégies de la société; le développement futur des activités de la société; la demande et l'acceptation des produits et services; les changements technologiques; les conditions économiques; la croissance du marché en Chine et sur les autres marchés internationaux que la société prévoit de desservir; la réputation et la marque; l'impact de la concurrence et des prix; les réglementations gouvernementales; les fluctuations des conditions économiques et commerciales générales en Chine et sur les marchés internationaux que la société prévoit de desservir et les hypothèses sous-jacentes ou liées à tout ce qui précède et à d'autres risques contenus dans les rapports déposés par la société auprès de la SEC. Pour ces raisons, entre autres, les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. D'autres facteurs sont examinés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sec.gov. L'entreprise n'est pas tenue de réviser publiquement ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document.

SOURCE Dunxin Financial Holding Limited

Personne-ressource : Mark Xu, [email protected]