MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration a nommé Duncan K. Davies à titre de membre additionnel du conseil de la Société, avec prise d'effet aujourd'hui, et que M. Davies succédera à Bradley P. Martin à titre de président du conseil non membre de la direction de la Société. M. Martin de Fairfax Financial Holdings Limited continuera de siéger à titre de vice-président du conseil de Résolu, désormais constitué de huit membres.

« Duncan possède des compétences exceptionnelles et a un parcours éloquent dans le secteur des produits forestiers en Amérique du Nord, a déclaré Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction. Nous avons défini les produits du bois comme pilier clé de notre stratégie de transformation, et l'accueil de Duncan, qui apporte ses vastes connaissances du secteur, est un pas dans la bonne direction pour compléter notre conseil en place et appuyer notre stratégie. Je souhaite également exprimer notre gratitude envers Brad pour son leadership et sa direction à titre de président du conseil au cours des neuf dernières années. Je suis ravi que Brad continue à contribuer à notre succès dans son nouveau rôle de vice-président du conseil. »

M. Davies a été président et chef de la direction d'Interfor Corporation (TSX) pendant presque 20 ans jusqu'à son départ en 2019 et a été chef de la direction de Pinnacle Renewable Energy Inc. (TSX). Il a également été membre de la direction de deux autres sociétés de produits forestiers intégrés et un banquier d'investissement, s'intéressant particulièrement aux activités liées aux produits forestiers. M. Davies est actuellement vice-président du Binational Softwood Lumber Council et a siégé au conseil du Softwood Lumber Board, du BC Lumber Trade Council et de la Canadian Lumber Trade Alliance, où il a participé à la promotion du bois d'œuvre à l'échelle du secteur et a collaboré dans des dossiers en matière de commerce international du bois d'œuvre.

« Je suis enchanté de me joindre au conseil en cette période importante pour Résolu, a déclaré M. Davies. J'ai très hâte de travailler avec mes collègues du conseil et avec Rémi et son équipe afin de créer de la valeur pour la Société et ses parties prenantes. »

« Nous sommes heureux que Duncan se joigne au conseil de Résolu à titre de président du conseil, a déclaré Alain Rhéaume, administrateur principal et président du comité des ressources humaines, de la rémunération/des candidatures et de la gouvernance. Nous sommes choyés d'avoir un dirigeant émérite du secteur avec d'aussi vastes compétences et connaissances ainsi qu'une telle expérience. »

D'après les renseignements obtenus de M. Davies, et d'après les conseils et les recommandations du comité des ressources humaines, de la rémunération/des candidatures et de la gouvernance, le conseil a établi que M. Davies était indépendant, au sens du terme « independent » dans les normes de gouvernance du NYSE et les règlements administratifs de la Société. Par conséquent, à l'avenir, M. Rhéaume siégera à titre d'administrateur régulier plutôt que d'administrateur principal.

