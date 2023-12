Dujiangyan : Changements et constantes depuis 2 279 ans

CHENGDU, Chine, 8 décembre 2023 /CNW/ - À l'approche de la fin de 2023, des étudiants internationaux de pays comme la France, le Canada et la Colombie se préparent à visiter le Dujiangyan pour découvrir sa culture hydraulique. Âgé de 2 279 ans, le Dujiangyan, qui est connu comme « l'initiateur de la culture hydraulique mondiale », révèle ses changements et ses constantes aux visiteurs de différentes nationalités.

Construit par Li Bing, gouverneur du Shu pendant la période des « provinces en guerre », le Dujiangyan est un projet hydraulique complet qui intègre l'irrigation, la lutte contre les inondations, le drainage, l'écologie, la production et l'approvisionnement en eau en milieu urbain. Il a été inscrit au patrimoine culturel mondial et au patrimoine d'ingénierie de l'irrigation mondial. Le Comité du patrimoine mondial fait l'éloge du Dujiangyan comme étant « le plus ancien et le seul grand projet hydraulique restant doté d'une caractéristique de dérivation d'eau sans barrage dans le monde ».

Le développement de cet ancien système d'irrigation n'a jamais cessé.

Le Dujiangyan nourrit la vaste et fertile plaine de Chengdu, irriguant une zone qui occupe moins d'un vingtième du territoire de la province du Sichuan, mais qui englobe un tiers de sa population. Il contribue au quart de la production céréalière de la province et à près de la moitié du PIB régional, jouant un rôle irremplaçable dans la préservation du « grenier de Tianfu » et dans la promotion du développement de haute qualité de la zone économique de la plaine de Chengdu.

Le Dujiangyan, qui existe depuis quelques millénaires, n'est pas seulement une merveille d'ingénierie, mais la continuité d'une gestion efficace.

Aujourd'hui, le Sichuan Dujiangyan Water Conservancy Development Center prend comme nouveau point de départ la construction d'une zone d'irrigation reconnue à l'international et de premier plan sur le plan national. S'appuyant sur les technologies de l'information modernes comme l'informatique en nuage, les mégadonnées, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les jumeaux numériques, le centre renforce la construction d'une zone d'irrigation intelligente et le développement du Dujiangyan comme centre mondial de culture de l'eau, donnant un nouvel aperçu de la coexistence harmonieuse entre l'homme et l'eau.

Représentant une lignée de gestionnaires de l'eau, y compris le créateur Li Bing, les conservateurs de l'eau des générations précédentes se sont consacrés au bien-être des gens. Adoptant l'esprit de Li Bing, ils ont exploré et montré au monde une magnifique image de coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Cela reflète l'esprit de « contrôler l'eau pour favoriser la prospérité de la nation, tirer des enseignements de la nature, chercher la vérité et l'innovation, et parvenir à l'harmonie entre les humains et l'eau ».

