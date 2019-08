Ducati Montréal - Le premier concessionnaire DUCATI nouvelle génération en Amérique du Nord ouvre ses portes à Montréal

C'est en présence de Monsieur Jason Chinnock, directeur général Amérique du Nord pour Ducati et du vice-président ventes globales Monsieur Francesco Milicia, que le dévoilement a eu lieu, le 17 juillet dernier : « Le concessionnaire Flagship Ducati de Montréal fait partie d'une nouvelle génération de concessionnaires qui propose une expérience client unique avec son bar à champagne, son bistro ainsi que son fameux Ducati Caffè -- qui est une bannière franchisée très reconnue en Europe et une première en Amérique du Nord », explique M. Milicia.

En plus d'offrir cette nouvelle expérience aux amateurs de belles motos, DUCATI propose une section unique dédiée à la gamme de motos Scrambler, un atelier mécanique à la fine pointe de la technologie avec des mécaniciens certifiés, ainsi que l'accès facile au département de service par le biais d'un drive-thru, véritable service à moto !

« À la fin de l'année 2016, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) comptait plus de 176 000 motocyclettes immatriculées dans ses registres; or, au cours des dernières années, le nombre de motos immatriculées a augmenté de 39 % dans la province ! Avec ce nouveau concessionnaire DUCATI, les Québécois friands de motos auront l'occasion de découvrir une marque mythique qui saura les charmer », nous indiquaient les dirigeant du Groupe Motos Illimitées.

À propos du Groupe Motos Illimitées

Comptant 140 employés dévoués offrant un service incomparable, le Groupe Motos Illimitées (MI) possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des véhicules récréatifs. Ses trois concessions proposent un large choix d'inventaire comptant 14 marques différentes et sa succursale à Terrebonne, avec ses 102 000 pieds carrés, est en fait le plus grand concessionnaire de motos au Canada. Quant à lui, MI Locations est en mesure d'offrir une gamme complète de 14 marques et plusieurs types de véhicules disponibles pour la location à court terme.

DUCATI MONTRÉAL, une division de Motos Illimitées, est situé au

7100, boul. Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1M 1A1.

SOURCE Ducati

Renseignements: Photos, entrevues ou renseignements : Stéphanie Lugassy, 514-524-1471, stephanie@natapr.com; Natalie Bibeau, 514-803-1471, nata@natapr.com