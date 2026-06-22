duBreton annonce l'arrivée en épicerie de ses produits portant la mention « Vérifié sans clonage ni édition génétique »

QUEBEC CITY, le 22 juin 2026 /CNW/ - duBreton est fier d'annoncer que ses premiers produits portant la mention« Vérifié sans clonage ni édition génétique » sont maintenant offerts dans les épiceries participantes. Cette initiative reflète l'engagement de l'entreprise envers la transparence alimentaire et le droit des consommateurs à disposer de toute l'information nécessaire pour faire des choix éclairés.

duBreton est devenu le premier producteur de porc canadien à apposer volontairement la mention « Vérifié sans clonage ni modification génétique » directement sur les emballages destinés aux consommateurs. Le produit arrive sur les tablettes des détaillants participants partout au Canada. (PRNewsfoto/duBreton)

L'ajout de cette mention fait suite à l'engagement annoncé par duBreton plus tôt cette année de fournir aux consommateurs une information claire concernant l'utilisation des technologies de clonage et d'édition génétique dans la production animale.

« Chez duBreton, nous croyons que les consommateurs ont le droit de savoir comment les aliments qu'ils achètent sont produits », a déclaré Vincent Breton, président de duBreton. « Nous sommes fiers d'offrir des produits qui répondent aux attentes croissantes en matière de transparence alimentaire et qui permettent aux familles canadiennes de faire des choix correspondant à leurs valeurs. »

Pour duBreton, informer les consommateurs n'est pas seulement une question d'étiquetage, mais une responsabilité fondamentale. Dans un contexte où les technologies agricoles évoluent rapidement, l'entreprise estime que les consommateurs doivent pouvoir accéder à une information simple, claire et facilement identifiable au moment de l'achat.

« Nous croyons qu'une relation de confiance se bâtit grâce à la transparence », a ajouté Breton. « Notre devoir est d'informer notre clientèle et de lui donner les moyens de choisir en toute confiance. Que les consommateurs appuient ou non ces nouvelles technologies, ils devraient toujours avoir la possibilité de savoir ce qu'ils achètent et de prendre une décision éclairée. »

La mention« Vérifié sans clonage ni édition génétique » s'inscrit dans la mission de longue date de duBreton de promouvoir un système alimentaire fondé sur la confiance, le bien-être animal, la durabilité et le respect des consommateurs. Cette initiative renforce également la volonté de l'entreprise de demeurer un leader en matière de transparence dans l'industrie agroalimentaire canadienne.

Les consommateurs peuvent dès maintenant repérer la nouvelle mention sur les emballages des produits participants chez les détaillants offrant la gamme duBreton.

À propos de duBreton

Ancrée dans quatre générations d'excellence agroalimentaire, duBreton défend une vision d'un monde où la santé humaine, le bien-être animal et l'agriculture durable prospèrent. Reconnue comme le principal fournisseur nord-américain de porc biologique, avec une présence mondiale en expansion, duBreton dépasse les normes de certification des programmes Global Animal Partnership (GAP), Certified Humane® Raised & Handled, et Biologique Canada. Engagée en faveur d'un système alimentaire juste et équitable, duBreton soutient le bien-être des agriculteurs, des animaux, des personnes et de l'environnement.

Pour en savoir plus : www.duBreton.com

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