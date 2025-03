LA MALBAIE, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - La deuxième édition du Festival Pour un Instant se donne du vent dans les voiles ! Pour l'occasion, une chanson thème, un vidéoclip et une c ampagne de sociofinancement ont été créés. Du 6 au 8 juin, le premier festival de musique de La Malbaie prend place dans le cadre enchanteur des Jardins des lilas et de l'église anglicane à La Malbaie (secteur Cap-à-l'Aigle) en plein cœur de Charlevoix. Cette invitation compte des artistes de renom : France D'Amour, Daniel Boucher et Geneviève Jodoin, porte-parole du Festival, co-auteure et compositrice de la chanson thème Du vent dans nos voiles.

Du vent dans nos voiles : la deuxième édition du Festival Pour un Instant

Du vent dans nos voiles : une chanson, un vidéoclip et une campagne de sociofinancement

Quand Angélique Boulet, fondatrice du Festival, et Geneviève Jodoin, artiste reconnue pour son art et pour son engagement culturel, décident d'unir leur cœur, une chanson rassembleuse naît, mettant en lumière l'identité québécoise et la résilience culturelle dont elle fait preuve.

La chanson a aussi donné naissance à un vidéoclip, une réalisation de GoXplore qui a mis en lumière les paysages époustouflants de Charlevoix. « C'est poétique de parler de la beauté d'un lieu dans une chanson, mais c'est plus invitant quand les images se collent à la musique. Les pieds dans l'eau, sur la plage de Cap-à-l'Aigle, au lever du soleil, Angélique et moi, on regarde dans la même direction, on a les mêmes valeurs et on a envie de proposer juste de la beauté dans ce monde teinté de gris », nous livre Geneviève.

« On a besoin de vivre du beau avec tout ce qu'il se passe dans le monde et la difficulté pour les festivals d'exister malgré leur créativité, alors on sème un peu de bonheur tout en lançant une campagne de sociofinancement », nous partage Angélique. En effet, malgré ses 30 partenaires et commanditaires, le Festival ne bénéficie ni de subventions fédérales, ni provinciales. « Tout repose sur ma capacité à mobiliser des commanditaires et les instances locales. On a une communauté extraordinaire dans Charlevoix, mais sur du moyen et long terme, cela ne sera pas suffisant pour la pérennité du Festival », nous confie l'organisatrice du Festival. L'objectif de campagne via La Ruche est de 10 000 $, un montant qui permettra à l'OBNL de payer une partie des cachets d'artistes, des techniciens et des autres frais. Il est à noter que la direction du Festival, après bientôt 18 mois de travail est toujours à 100% bénévole. Notons aussi la touche artistique de Carol-Anne Pednault (Carococo) pour l'illustration de Du vent dans nos voiles.

Du vent dans nos voiles : une programmation musicale épatante

Mêlant découvertes et artistes de renoms, la programmation propose des concerts payants et des concerts gratuits. Les festivités débutent le vendredi 6 juin à 19 h 30 avec une soirée découverte présentant Alex Doré et Véronique Bilodeau.

Le samedi matin, l'église anglicane accueille Marily Dorion, suivie de Roxane Filion et ses Chansons oubliées, connue comme choriste à l'émission En direct de l'univers et pour ses rôles dans Don Juan et Notre-Dame de Paris. La matinée se termine avec un artiste originaire de Cap-à-l'Aigle, lui aussi connu comme interprète de comédies musicales dont Pub-Royal. Richard Charest présente un spectacle original s'intitulant Depuis St-Raphaël, rue du village où il a grandi et où se déroulent les festivités.

La journée se poursuit dans les jardins, beau temps, mauvais temps, avec les Bouches Bées, trio parfait pour un après-midi printanier, suivi de Geneviève Jodoin et son tout nouveau spectacle D'une Isle à l'autre. En quittant l'Isle-aux-Coudres pour Montréal, elle offre un voyage musical qui relie ses souvenirs passés aux promesses de l'avenir. C'est France D'Amour qui clôture la soirée avec un spectacle intime et sans artifice avec toute la fougue qu'on lui connaît.

Le dimanche, le duo folk Ancolie ouvre la journée dans la douceur, suivi de Flavie Léger-Roy et ses histoires musicales fascinantes entre l'Acadie et les montagnes des Laurentides. Les festivités se terminent par un sublime mélange entre l'Irlande et le Québec avec le trio Grosse Isle qui nous embarque au son de leurs voix, cornemuse et guitares, sans oublier le légendaire Daniel Boucher et sa quête identitaire québécoise.

Une zone gourmande, un marché des artisans et producteurs et des animations ont lieu toute la fin de semaine.

