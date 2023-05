HSINCHU, le 25 mai 2023 /CNW/ - La fabrication intelligente et le contrôle rigoureux des processus améliorent la qualité du TPU. ICP DAS - BMP (Biomedical Polymers), un fournisseur taïwanais de TPU (polyuréthanne thermoplastique) de qualité médicale, agit comme un précurseur en déployant des systèmes d'Internet des objets industriels dans une usine intelligente pour maintenir l'uniformité de l'ensemble des lots de production de TPU. L'entreprise présentera son TPU de première qualité aux visiteurs du monde entier à Medtec China 2023, du 1er au 3 juin, à Suzhou.

Du TPU de qualité médicale de premier ordre grâce à une usine intelligente : ICP DAS – BMP exposera à Medtec China 2023 (PRNewsfoto/ICP DAS Co., Ltd.)

ICP DAS - BMP fabrique et offre trois séries de produits, dont l'Alithane™ (série ALP), le Durathane™ (série ALC) et l'Arothane™ (série ARP), avec des pourcentages variables de charges radio-opaques pour répondre aux besoins précis des clients. Cette année, ICP DAS - BMP a introduit deux nouveaux produits, l'ARP-B40 et l'ALC-B40, qui fournissent 40 % de la charge de sulfate de baryum. De plus, des échantillons de tubes contenant 40 %, 60 %, 70 % et 80 % de tungstène seront présentés à l'exposition.

Une grande uniformité des matériaux est essentielle à la fabrication d'appareils médicaux. Par conséquent, ICP DAS - BMP accorde une grande importance à l'assurance de la qualité et effectue des tests rigoureux et des inspections approfondies de la qualité pour chaque lot de TPU produit. En outre, nous améliorons constamment les lignes de production grâce aux solutions d'Internet des objets industriels afin d'optimiser les processus de fabrication et d'accroître la productivité. Les délais d'exécution plus courts qui en résultent renforcent l'avantage concurrentiel de l'entreprise.

ICP DAS, une entreprise de technologie d'automatisation industrielle possédant 30 ans de connaissances dans les domaines de l'automatisation, de l'Internet des objets industriels et de la gestion de l'énergie, est établie sous le nom ICP DAS - BMP. En tirant parti de l'expertise et des ressources d'ICP DAS, l'unité commerciale BMP est habilitée à surveiller l'état des machines et les facteurs environnementaux afin d'optimiser l'efficacité de la production et d'assurer la haute qualité constante des produits.

Les visiteurs sont invités à faire une halte au kiosque C1-V412 du 1er au 3 juin au Suzhou International Expo Centre.

À propos d'ICP DAS - BMP

ICP DAS - BMP a obtenu la certification de fabrication ISO 13485 pour notre TPU. Nous disposons de nos propres laboratoires pour la polymérisation, l'analyse des propriétés physiques et chimiques et les tests mécaniques et de cytotoxicité. En outre, les granulés de TPU que nous fabriquons sont certifiés USP Class VI ou ISO 10993 : ISO 10993-4 pour les tests d'hémocompatibilité, ISO 10993-5 pour les tests de cytotoxicité, ISO 10993-10 pour les tests d'irritation et de sensibilisation cutanée, ISO 10993-11 pour les tests de toxicité systémique et ISO 10993-23 pour les tests d'irritation. Notre gamme de produits est également conforme aux normes REACH et RoHS.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web : https://bmp.icpdas.com/

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos produits de TPU et pour les demandes de renseignements, communiquez directement avec nous à : [email protected] .

