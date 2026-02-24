LAS VEGAS, le 24 févr. 2026 /CNW/ -- Dans un contexte de pénurie critique de main-d'œuvre qualifiée et de hausse des coûts de construction en Amérique du Nord, Legend Robot fait ses débuts régionaux à CONEXPO-CON/AGG (kiosque N12934), présentant la première flotte autonome de finition « IA physique » de l'industrie pour moderniser la construction commerciale intérieure.

Résoudre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée grâce à l'IA physique

Le secteur nord-américain de la construction fait face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée sans précédent. Legend Robot propose une solution éprouvée sur le terrain pour répondre aux besoins à grand volume du secteur de la construction commerciale. En déployant l'IA physique, une intelligence artificielle qui interagit directement avec les environnements physiques et en tire des leçons, Legend Robot réduit la dépendance à la main-d'œuvre tout en améliorant la sécurité dans les environnements de travail « monotones, sales et dangereux ».

Technologie de pulvérisation en mouvement de 6,2 m : Définition des opérations mobiles continues

Legend Robot lance deux modèles phares optimisés pour les sites commerciaux nord-américains : le robot de peinture au latex de 6,2 m et le robot d'application d'enduit (couche de finition) de 6,2 m.

Contrairement aux robots statiques traditionnels, ces unités sont dotées de la technologie de pulvérisation mobile continue de 3e génération. Optimisée par une intelligence artificielle physique et une robotique adaptative exclusives, la flotte utilise la détection 3D en temps réel et la planification dynamique des trajectoires, ce qui permet :

Une pulvérisation mobile continue : Un mouvement continu pendant la pulvérisation pour une couverture sans couture des hauts plafonds et des vastes façades commerciales.

Un mouvement continu pendant la pulvérisation pour une couverture sans couture des hauts plafonds et des vastes façades commerciales. Une finition de précision : Une couverture « en un seul passage » sur les courbures complexes sans reprise manuelle.

Une couverture « en un seul passage » sur les courbures complexes sans reprise manuelle. Un rendement économique : Une augmentation de 50 % de l'efficacité, ce qui se traduit par un retour sur investissement significatif et une réduction vérifiée des coûts de construction de plus de 60 %.

Une nouvelle norme pour la construction intelligente : Un écosystème robotique unifié

« Nous proposons une solution qui comble l'écart entre l'innovation robotique et l'exécution sur place », affirme Jason Liang, directeur du marketing. « Legend Robot ne se contente plus de pulvériser ; nous construisons un écosystème complet de construction intelligente. »

La feuille de route actualisée des produits de Legend Robot pour 2026 établit une nouvelle norme industrielle en intégrant :

Une flotte de pulvérisation polyvalente pour les projets commerciaux et résidentiels :

Comprenant des modèles de 6,2 m pour la construction commerciale à gros volume et des unités spécialisées pour des finitions résidentielles précises.

Robots de pose de tuiles de haute précision : Utilisation de la technologie LiDAR pour un alignement et un guidage parfaits dans les environnements de construction généraux.

Robots de ponçage des sols robustes : Assurer une préparation de surface uniforme avec une supervision humaine minimale.

En combinant la précision de l'IA physique à la robustesse nécessaire pour divers scénarios de construction, Legend Robot offre aux entrepreneurs généraux une solution évolutive pour stabiliser les échéanciers des projets et garantir une qualité constante.

Venez voir l'avenir de l'IA physique en action au kiosque N12934.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917195/6_2m_Painting_Robot_Series.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917196/Product_lineup_Press_Release_Photo.jpg

SOURCE Legend Robot

CONTACT : Jason Liang, [email protected], +8618126152125