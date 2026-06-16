Du nouveau sur le menu : Archibald s'allie au chef renommé Jonathan Garnier

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Archibald est fier d'annoncer une nouvelle collaboration avec le chef québécois Jonathan Garnier pour le lancement de son Menu chalet estival. Pensée comme une rencontre entre deux univers complémentaires, cette collaboration repose sur une vision commune : le plaisir de se rassembler autour d'une table, dans un esprit de convivialité, de partage et de gourmandise.

Disponible du 17 juin et pour tout l'été, le Menu chalet estival mettra à l'honneur sept plats exclusifs imaginés par Jonathan Garnier. Chaque plat a été conçu pour s'intégrer naturellement à l'ADN d'Archibald, avec une attention particulière portée aux accords mets et bières, développés en collaboration avec le maître brasseur.

UNE RENCONTRE NATURELLE ENTRE DEUX UNIVERS

Depuis plus de 15 ans, Jonathan Garnier s'est imposé sur la scène culinaire québécoise. Véritable ambassadeur d'une cuisine généreuse, accessible et contemporaine, Jonathan Garnier met son savoir-faire au service de l'expérience Archibald, reconnue pour son ambiance chaleureuse et son offre gourmande, pensée avant tout pour le plaisir et le partage.

À travers ce partenariat, la clientèle d'Archibald pourra découvrir un nouveau menu revisité mettant de l'avant des saveurs estivales. Parmi les plats proposés, nous retrouverons :

Bavette de bœuf cowboy

Burger bánh mì

Tacos de thon

Brochettes de crevettes et de canard

Salade de pêche grillée

Pizza sandwich à la mortadelle

Beignets à la ricotta

Le Menu chalet estival sera offert dans cinq restaurants Archibald, soit à Blainville, Trois-Rivières, Ste-Foy, Lac-Beauport et dans le Petit-Champlain.

CITATIONS

« Chez Archibald, notre objectif est de créer des expériences qui rassemblent les gens autour d'une bonne bière et d'un bon repas. Tout de suite nous avons senti une réelle synergie avec Jonathan Garnier puisque nous partageons la même gourmandise et le même plaisir dans la cuisine. Cette collaboration est une occasion d'amener notre offre culinaire encore plus loin et de proposer des plats créatifs, tout en restant fidèles à notre ADN. »

- Etienne Dancosse, directeur principal microbrasserie - Est du Canada, Brasserie Labatt

« La cuisine a ce pouvoir unique de rassembler les gens, et c'est exactement l'esprit qui a guidé la création de ce menu d'été. Nous avons imaginé des plats gourmands, accessibles et généreux, pensés pour être partagés dans une ambiance décontractée et festive. Derrière chaque recette, il y avait la volonté de créer des accords harmonieux entre les plats et les bières Archibald, afin que chaque bouchée et chaque gorgée se complètent naturellement. Avec Archibald, nous partageons des valeurs de proximité, d'authenticité et de convivialité qui rendent cette collaboration particulièrement naturelle. »

- Jonathan Garnier, chef collaborateur

À PROPOS D'ARCHIBALD MICROBRASSERIE

Fièrement venue au monde dans la magnifique municipalité de Lac-Beauport, Archibald Microbrasserie est passionnée par la bonne bière et la nourriture. Elle existe pour créer des moments uniques autour de la table qui rassemblent famille et amis. Depuis 2005, l'équipe d'Archibald Microbrasserie brasse et développe plusieurs styles de bière différents, des Lagers classiques aux NEIPA. Leurs six restaurants accueillent des milliers de consommateurs chaque année, leur permettant de vivre une expérience de la forêt à la table dans un environnement unique. La marque distribuée dans des milliers de points de vente au Québec ne cesse de grandir année après année et a le vent dans les voiles.

SOURCE Labatt (Archibald)

Source : Etienne Dancosse, Directeur principal microbrasserie - Est du Canada, Brasserie Labatt, [email protected], +1 (514) 207-1557; Contact média : Jeremy Ghio Duchesne, Directeur principal, Affaires corporatives, Québec, Brasserie Labatt, [email protected], +1 (438) 407-3029