MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Ce vendredi, le gros lot du Lotto Max atteindra 75 millions de dollars, un montant record pour une loterie pancanadienne. La cagnotte en jeu totalisera 87 millions de dollars puisqu'au moins 12 Maxmillions seront également tirés.

« Le Lotto Max est l'une des loteries préférées des Québécois. Au total, 43 gros lots et plus de 3,6 milliards de dollars ont été remportés à ce jeu au Québec depuis son lancement! » souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Photo loto-quebec (Groupe CNW/Loto-Québec)

Si le gros lot n'est pas remporté ce vendredi, celui du 17 septembre s'élèvera à 80 millions de dollars. Il s'agit du nouveau montant maximal que le gros lot de cette loterie peut atteindre. Ce serait aussi le plus gros lot jamais offert au Canada!

Avec son gros lot maximal qui passe à 80 millions de dollars, le Lotto Max demeure la loterie qui fait le plus rêver. Les joueurs auront d'ailleurs toujours la chance de gagner des Maxmillions lorsque le gros lot atteindra ou dépassera 50 millions de dollars.

Le coût d'une participation reste le même, soit 5 $. La clientèle peut se procurer un billet du Lotto Max chez un détaillant, en ligne sur lotoquebec.com ainsi que sur l'application Loteries. Il lui est également possible de jouer en Formule groupe pour augmenter ses chances de gagner un lot.

La clientèle a jusqu'à 22 h 30 ce vendredi pour se procurer un billet pour le tirage du soir même.

Le Lotto Max en bref

Le gros lot du Lotto Max peut maintenant atteindre 80 millions de dollars.

Il y a deux tirages par semaine : les mardis et les vendredis.

Le coût d'une participation est de 5 $ pour trois sélections de sept numéros.

Des Maxmillions sont offerts lorsque le gros lot atteint ou dépasse 50 millions.

Les numéros sont tirés parmi tous les numéros de 1 à 50.

Les chances de gagner le gros lot sont de 1 sur 33 294 800 pour une participation à 5 $.

Les chances de gagner un lot sont de 1 sur 7 pour une participation à 5 $.

Une promotion qui fait rêver

Du 5 septembre au 21 octobre 2024, les joueurs pourront s'inscrire à la promotion Rêver en grand à l'aide de leurs billets du Lotto Max pour participer à des tirages de lots supplémentaires. À gagner : 30 lots hebdomadaires de 10 000 $ et un gros lot de 1 million de dollars!

Pour en savoir plus, visitez la page Promotion Rêver en grand - 2ᵉ chance - Loto-Québec (lotoquebec.com).

Source et renseignements : Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

514 499-5208

[email protected]

SOURCE Loto-Québec