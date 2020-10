Du neuf à regarder : Suivez les cinéastes de la Course des régions pancanadienne

SHERBROOKE, QC, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Course des régions pancanadienne présente sa cohorte des cinéastes qui réalise un court métrage documentaire dans le contexte de la pandémie. La Course invite le public à découvrir ses cinéastes sur le site Internet de l'organisation au www.coursedesregions.com. Le public peut également suivre le déroulement des tournages sur le site Facebook de l'organisation (www.facebook.com/coursedesregions/).

Les cinéastes participant à la Course des régions pancanadienne doivent s'engager à réaliser leur film en respectant les mesures d'hygiènes imposées dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. Les courts métrages des cinéastes seront soumis à un jury et présentés lors d'une soirée de remise des prix aux lauréats en format virtuel au théâtre Granada de Sherbrooke et sur les ondes d'Unis TV, diffuseur officiel de l'événement.

Les cinéastes sont issus de communautés francophones canadiennes et reçoivent l'encadrement des professionnels de L'INIS. L'événement bénéficie de l'aide de Téléfilm Canada. Ce projet est réalisé grâce à l'appui financier reçu du gouvernement du Québec, en vertu des programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne.

