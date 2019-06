Du lavage intelligent à l'avenir du soin des vêtements et des tissus, Haier dévoile ses dernières innovations 2019 étoffant sa capacité IdV

Êtes-vous prêt pour l'Internet des vêtements (IdV), un avenir où vos vêtements interagissent avec vos appareils électroménagers? Un avenir où vous n'aurez plus à vous soucier de rétrécir votre chandail préféré ni à manipuler de petites étiquettes? Et que dire du repassage des vêtements, tâche qui aura vécu! Eh bien, préparez-vous parce que cet avenir est déjà là. Haier, le numéro un mondial de la fabrication d'appareils électroménagers, a dévoilé ses derniers produits conçus pour un monde où nos vêtements se connectent au réseau.

La dernière gamme de produits « connectés » apprêtés pour l'ère de l'IdV comprend :

La machine à laver « Qianhe » : une première mondiale (601 mm), ce lave-linge à air ultrasonique convertit l'eau en particules microniques qui peuvent pénétrer le tissu des vêtements pour lisser les plis, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de lavage sans repassage.

Le lave-linge « Yiren » : une première mondiale aussi, cette machine à laver sans tambour extérieur était, par sa capacité à surprendre, une autre merveille lors de l'événement. En se passant du tambour extérieur et en laissant le tambour intérieur étanche à l'eau, cette machine, par sa conception, a réglé le problème du « tambour sale » qui afflige le lave-linge traditionnel, puisqu'elle élimine la possibilité que la saleté piégée entraîne la contamination des vêtements fraîchement lavés.

La machine à laver et à entretenir Casarte par fusion : conçue pour les articles de luxe, cet appareil offre une solution quatre-en-un pour le lavage à l'air, le lavage à l'eau et le séchage par pompe à chaleur, les charges étant de 7 à 10 kg. Anticipant les services de lavage, le capteur intégré active la machine à l'approche de l'utilisateur et configure automatiquement les étapes tout au long du lavage et du séchage en fonction du tissu du vêtement identifié par la machine.

La machine à laver Leader 2 est équipée d'un assistant de lavage virtuel adossé à l'IA, capable de faire des recommandations sur les réglages de l'entretien du linge et du lavage. De plus, elle reste opérationnelle sans accès à Internet, ce qui en fait un terminal indépendant et intelligent. Avec sa technologie de lavage antimoisissure et de douche 3D, technologie de niveau ultime, cette machine prévient la croissance de moisissures et de bactéries assurant ainsi un lavage ultime et propre.

U+ App : avec cette application mobile, développée pour la machine à laver, les utilisateurs peuvent accéder aux informations sur la qualité et la température de l'eau dans la région. Le tissu et la marque des vêtements peuvent être reconnus par les machines qui offrent donc à l'utilisateur des solutions de lavage personnalisées en fonction de la densité et de la marque du détersif liquide.

Commentant le lancement des nouveaux produits, le responsable de l'unité opérationnelle a déclaré : « Nous prenons les scénarios réels comme principale source d'innovation pour renforcer la percée de Haier dans le secteur. De la création de lave-linge de classe mondiale à la construction d'un écosystème de solutions de 'lavage intelligent', la société, par sa contribution à un style de vie propre et sain, a ouvert la voie à une nouvelle frontière dans l'industrie. »

Des appareils connectés pour un avenir d'interactions intelligentes

La vie à l'ère de l'IdV : Au cours de l'événement-lancement, Haier a expliqué comment les maisons du futur pourraient fonctionner en s'appuyant sur les appareils intégrés dans toute la maison. Exposant le concept de « balcon intelligent », Haier a montré comment les appareils communiquent alors que la machine à laver indépendante et le séchoir interagissait automatiquement pour compléter les cycles de lavage et de séchage.

Le nettoyage et l'entretien des chaussures constituent un autre domaine inexploré auquel s'intéresse déjà la société. À ce propos, Haier a présenté ses solutions « Entrée intelligente » à l'image d'une machine qui associe la procédure de lavage et d'entretien personnalisée aux chaussures de types et de styles différents.

« Nous avons élargi le champ d'action de la machine à laver Haier, partant de ses fonctionnalités pour en faire une plateforme de gestion qui supervise le cycle de vie des vêtements dans son ensemble. En rassemblant des ressources multiformes sur la marque de vêtements et les produits de lavage, nos produits peuvent offrir aux utilisateurs des solutions complètes pour le lavage, la protection, le stockage, l'appariement des vêtements et l'achat », a déclaré le responsable.

Sous l'impulsion de sa stratégie de localisation « trois-en-un » -- combinant conception, fabrication et ventes --, Haier continue de fournir aux clients des appareils de lavage intelligents innovants, créant ainsi une base solide pour son écosystème de maisons intelligentes et son portefeuille de marques de premier plan.

