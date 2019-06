Du drame à la solidarité : les co-travailleurs de La station à Québec se mobilisent et lancent une campagne de financement

QUÉBEC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Une campagne de financement participatif ayant pour objectif de venir en aide directement aux travailleurs victimes de l'accident du 22 mai dernier, alors qu'un véhicule percutait les bureaux de La station à Québec, causant d'importants dommages matériels et blessant de nombreux travailleurs présents, a été lancée aujourd'hui. Cette campagne disponible sur laruchequebec.com et ayant pour objectif de récolter 30 000 $ est une initiative des co-travailleurs de La station et de Umaneo, entreprise locatrice du lieu, en collaboration avec le Fonds d'Emprunt Québec, propriétaire du local, et La Ruche, organisme résidant à La station. Sous la gouvernance du Fonds d'Emprunt Québec, un fonds de solidarité d'urgence aux victimes sera créé grâce à cette campagne.

Le coup d'envoi de ce mouvement de solidarité a été donné lors d'un évènement s'étant tenu dans les locaux de l'organisation Le Camp à Québec, où bon nombre de co-travailleurs, représentants des médias, élus et partenaires se sont réunis.

De l'aide directe aux victimes ayant subi des pertes bien réelles

« La Ruche a vu le jour avec l'objectif de permettre aux gens de se prendre en main et de réaliser leurs projets, leurs idées. C'est également un outil pertinent de mobilisation qui peut parfois servir de solution à certains défis et enjeux. Jamais je n'aurais pensé qu'une telle initiative allait s'orchestrer pour soutenir nos voisins de chaises de tous les jours. Par l'entremise de cette campagne de financement participatif, les co-travailleurs de La station s'entraident et identifient une nouvelle manière de venir en aide directement aux victimes », précise Jean-Sébastien Noël, cofondateur et président de La Ruche.

Sans s'y limiter, beaucoup d'entrepreneurs en démarrage et de travailleurs autonomes n'avaient pas d'assurances couvrant la perte des biens matériels causée par l'impact de l'accident ou l'incendie qui en a suivi. De plus, bien que de l'aide psychologique soit assurée pour les victimes par l'entremise de divers programmes, plusieurs ne peuvent reprendre leurs activités depuis l'incident ce qui leur occasionne une perte de revenus considérable.

Un exercice a été effectué par La station afin de recenser les pertes des individus et entreprises en démarrage touchées par la situation permettant de fixer l'objectif de campagne.

Si ultérieurement des montants pourront être récupérés auprès d'assureurs et/ou d'autres programmes d'aide, le Fonds d'Emprunt Québec s'engage à ce que le montant amassé serve à l'appui direct d'entrepreneurs d'ici dans le besoin.

« C'est souvent lors des pires moments qu'apparait la plus belle et pure forme d'humanité et de solidarité. Bien que cette campagne ne puisse pas remplacer l'irremplaçable, elle aidera assurément directement bon nombre des entrepreneurs co-travailleurs de La station à se relever après cette épreuve », souligne Aina Rakotoarinivo, directeur général du Fonds d'emprunt Québec et de La station Québec.

Des contreparties en vente

Bien qu'il soit possible d'effectuer une contribution volontaire, plusieurs contreparties sont en vente sur la page de la campagne « Du drame à la solidarité : soutenons nos co-travailleurs de La station à Québec » afin d'atteindre l'objectif fixé. En contribuant à la campagne, vous pourrez assister à un cocktail intime animé par les artisans de La station lors de sa réouverture à l'automne 2019, laisser votre message d'encouragement personnalisé sur un mur commémoratif de l'incident ou être souligné au sein d'une vidéo qui sera mise en circulation. Cinq entreprises ou individus sont recherchés à titre de grand (re)bâtisseur, partenaires de la soirée de (re)lancement de La station.

« Plusieurs personnes nous ont contactés après l'accident pour nous offrir leur aide et nous avons trouvé une solution tangible afin qu'ils puissent faire la différence. Ce grand geste va au-delà d'une simple campagne de financement : c'est un moyen concret pour la population de participer au mouvement de solidarité, à leur façon», précise Jean Morissette, président de Umaneo et co-travailleur de La station.

Pour suivre les détails de la campagne et l'évolution de reconstruction, consultez la page Facebook et le compte Instagram de La station Québec.

Pour contribuer à la campagne « Du drame à la solidarité : soutenons nos co-travailleurs de La station à Québec », rendez-vous sur le site de La Ruche : laruchequebec.com/lastation

Un engagement à souligner

Afin que la campagne prenne son envol de manière significative, Desjardins Entreprise - Québec Capitale a annoncé une contribution de 5 000 $ qui sera le coup d'envoi de la campagne. « Nous sommes heureux d'aider à notre façon les entrepreneurs d'ici. En tant que grand partenaire du Fond d'Emprunt Québec et de La Ruche, il était tout naturel d'être solidaire dans cette situation extraordinaire », souligne Charles Pépin, directeur, Desjardins Entreprise - Québec Capitale.

À propos du Fonds d'emprunt Québec

Le Fonds d'emprunt Québec, organisme à but non lucratif, offre l'accès au microcrédit, à l'accompagnement et à la formation à des personnes qui, habituellement, ont des difficultés d'accès aux réseaux traditionnels de financement et d'accompagnement, leur permettant de réaliser leur projet d'entreprise.

À propos de La station Québec

Initiative du Fonds d'emprunt Québec qui s'ajoute à son continuum de services comme la formation en lancement d'entreprise, le financement et l'accompagnement, La station Québec est un carrefour, un lieu de convergence et un espace de travail partagé dédié aux travailleurs autonomes et aux très petites entreprises.

À propos de La Ruche

La Ruche est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser l'émergence de projets stimulant le rayonnement et la vitalité d'une région. Par l'entremise de sa plateforme de financement participatif de proximité et de ses partenaires, elle contribue concrètement au développement de nouveaux projets au Québec. La Ruche innove par son accompagnement humain, ses Ambassadeurs, ses programmes de financement complémentaires et par son concept régional de proximité.

SOURCE La Ruche

Renseignements: Source: Jean-Sébastien Noël, Cofondateur et président de La Ruche, Cellulaire : 418 655-0099, Courriel : js@laruchequebec.com | Renseignements et contacts médias : Marie-Michelle Chartier, Conseillère, Relations publiques, Hill+Knowlton Stratégies, Téléphone : 418 425-0979, Cellulaire : 514 435-7208, Courriel : marie-michelle.chartier@hkstrategies.ca

