Du contenu francophone pour tous - Vidéotron lance l'application Club illico sur Android, iOS et Apple TV

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Vidéotron annonce qu'elle lance aujourd'hui une toute nouvelle application consacrée à sa plateforme de visionnement sur demande Club illico. Les Canadiens d'un océan à l'autre pourront dorénavant s'abonner à Club illico directement à partir de l'application et ainsi bénéficier d'un catalogue grandissant de contenu francophone.

Autrefois uniquement offert aux abonnés de Vidéotron, Club illico est maintenant accessible sur tout le territoire canadien, que Vidéotron soit offert ou non à votre domicile. L'offre est abondante et variée, et se bonifie constamment avec l'arrivée de nouveautés exclusives conçues par certains des plus brillants créateurs de chez nous.

« Nous sommes fiers que le public puisse bénéficier de notre offre impressionnante de divertissement francophone. Cette application, incluant de nouvelles fonctionnalités, permettra à Club illico, déjà présent dans plus de 650 000 foyers, de poursuivre sa croissance en rejoignant un bassin d'abonnés toujours plus grand. Plus les contenus d'ici seront vus, plus notre culture en sortira gagnante », confie Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

L'application Club illico en bref

L'application Club illico peut être téléchargée à partir de l'App Store et de Google Play dès maintenant.

Il est possible de s'abonner à Club illico, peu importe où l'on se trouve sur le territoire canadien.

Plus de 6500 contenus francophones incluant des productions originales et des exclusivités, dont La faille , Léo et The Great (v.f.).

, et (v.f.). Une version de l'application est offerte spécifiquement pour l'Apple TV de nouvelle génération.

Les protocoles AirPlay et Chromecast sont compatibles avec l'appli Club illico pour les utilisateurs mobiles qui souhaitent projeter leur contenu sur un téléviseur.

Il est possible de télécharger à l'avance ses contenus préférés pour les regarder plus tard, hors connexion, peu importe où l'on se trouve.

Il n'est pas nécessaire d'être client de Vidéotron pour s'abonner à Club illico.

Liens pour télécharger

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.videotron.clubillico&hl=fr

iOS : https://apps.apple.com/ca/app/club-illico/id1496336665?l=fr

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 septembre 2020, Vidéotron comptait 1 481 800 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 452 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 773 600 clients abonnés à ses services au 30 septembre 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 452 600 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 950 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

À propos de Club illico

Lancé en 2013, Club illico propose un large éventail de contenu francophone en vidéo sur demande par abonnement au Canada. Club illico permet un accès illimité à un impressionnant catalogue de séries originales, de films, de séries en exclusivité, d'émissions jeunesse, de documentaires et de spectacles en provenance des plus grands studios d'ici et d'ailleurs. Il est accessible à tous, clients et non-clients de Vidéotron, via l'application Club illico (iOS, Android et Apple TV) et sur clubillico.com. Les clients Télé de Vidéotron peuvent retrouver Club illico sur Helix ou au canal 900 de leur terminal illico de nouvelle génération. Ils ont également accès à Club illico sur le web ainsi que sur leurs appareils mobiles et leurs tablettes (iOS et Android) grâce aux applications Helix et illico. Pour plus de détails sur Club illico, visitez le https://videotron.com/club-illico.

SOURCE Vidéotron

Renseignements: Contact média seulement : Merick Séguin, Conseiller, relations publiques, Affaires corporatives, [email protected], 438 889-3220

