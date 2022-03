Du comptoir à l'université : Les équipiers de McDonald's peuvent obtenir des crédits de l'université Athabasca grâce à un nouveau partenariat

Ce partenariat offre aux employés des restaurants McDonald's du Canada un parcours flexible pour obtenir un diplôme tout en travaillant.

ATHABASCA, AB, le 22 mars 2022 /CNW/ - L'Université Athabasca (UA) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec McDonald's du Canada offrant aux employés des restaurants de la compagnie et des franchisés la possibilité d'étudier pour obtenir un diplôme universitaire tout en travaillant.

Les employés qui réussissent le programme de perfectionnement en gestion de McDonald's du Canada pourront maintenant obtenir des crédits dans l'un des quatre programmes de l'UA : le baccalauréat en commerce , le baccalauréat en administration , le baccalauréat en ressources humaines et relations du travail et le baccalauréat en études générales . Le programme de perfectionnement en gestion fait partie du programme Les Arches du savoir, qui permet aux équipiers de transposer l'expérience acquise en restaurant à leur éducation.

Habiliter les employés grâce à un apprentissage flexible

« La mission de l'Université Athabasca est de transformer les vies et les collectivités en éliminant les obstacles à l'enseignement supérieur. Ce partenariat avec McDonald's du Canada respecte pleinement cette promesse, a dit le Dr Matthew Prineas, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et vice-président académique à l'UA. Je suis heureux de collaborer avec un partenaire comme McDonald's du Canada, qui a démontré un engagement de longue date envers le perfectionnement professionnel. Ensemble, nous pouvons aider les étudiants à atteindre leurs objectifs d'études tout en devenant de meilleurs leaders et créateurs. »

Le modèle d'apprentissage ouvert en ligne de l'UA signifie que les employés de McDonald's peuvent obtenir un diplôme universitaire de n'importe où, sans avoir à quitter leur collectivité pour étudier. De même, ils n'ont pas à mettre de côté leur travail ou leurs autres engagements.

« Les compétences que les employés acquièrent au travail dans un restaurant McDonald's de la compagnie ou de franchisé et grâce aux programmes de formation sont précieuses, transférables et applicables aux situations réelles de la vie. Grâce aux Arches du savoir et aux horaires flexibles, les employés peuvent tirer profit de leur expérience sans bousculer leur vie, a dit Brad McTeer, directeur en chef national de l'Apprentissage et du perfectionnement pour McDonald's du Canada. Maintenant, grâce à ce partenariat avec l'Université Athabasca, les employés peuvent choisir parmi plus d'options, comme le programme de perfectionnement en gestion, alors qu'ils franchissent la prochaine étape vers leur avenir. Nous sommes impatients de voir les grandes choses que ce programme leur permettra d'accomplir. »

Les employés de McDonald's pourront obtenir des crédits pour les programmes de formation suivis afin de réduire le nombre de cours et le temps requis pour obtenir leur diplôme. Cette mesure économique rend l'obtention d'un titre plus accessible tout en valorisant les compétences acquises par les employés au travail comme étant les bases d'une carrière.

« Le programme Les Arches du savoir de McDonald's a été bénéfique à ma croissance personnelle et professionnelle. J'ai pu obtenir un diplôme en administration et devenir un gérant accompli grâce à la formation que j'ai reçue chez McDonald's et aux cours suivis dans le programme Les Arches du savoir. Sachant ce que je sais au sujet du programme, je veux que les membres de mon équipe puissent aussi en profiter. », a dit Brittney Ivany, responsable du personnel du marché chez McDonald's du Canada.

Au sujet de l'Université Athabasca

L'Université Athabasca (UA) est l'une des institutions d'enseignement en ligne et de pédagogie ouverte les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde. Elle dessert 43 000 étudiants dans 87 pays. L'UA est une université d'enseignement et de recherche offrant des baccalauréats, des maîtrises et des doctorats en ligne, en plus de cours en ligne pour l'apprentissage personnel et le perfectionnement professionnel. Elle est fondée sur les principes de flexibilité et d'ouverture, permettant aux étudiants d'apprendre quand et où ils le désirent. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous au www.athabascau.ca .

