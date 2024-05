TORONTO, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le pont accessible, qui traversera le canal Keating, reliera la partie continentale de Toronto à ce qui est actuellement connu sous le nom de « l'île Villiers ». La secrétaire parlementaire, Julie Dabrusin, a annoncé un investissement de 9 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la conception et la construction du pont. Les partenaires du projet, Olivia Chow, mairesse de Toronto, et Jack Winberg, président du conseil d'administration de Waterfront Toronto, ainsi que l'Ogimaa-Kwe (cheffe) Claire Sault, de la Première Nation des Mississaugas de Credit, se sont également joints à Mme Dabrusin.

En outre, il a été annoncé que le concept du pont Equinox de WilkinsonEyre avait été sélectionné par les partenaires du projet à l'issue d'un concours de conception.

Le nouveau pont reliera « l'île Villiers » à Quayside, sur la partie continentale de Toronto. Ces nouvelles collectivités offriront des milliers de nouveaux logements, y compris des logements abordables. Le pont, qui sera un lien crucial pour les résidents de ces nouvelles collectivités et d'ailleurs, permettra d'accéder à la ville et au secteur riverain, tout en améliorant les liaisons avec le réseau de parcs de Toronto.

La mobilisation et la collaboration des résidents du quartier, de la Première Nation des Mississaugas de Credit et d'autres communautés autochtones ont joué un rôle important dans l'élaboration de ce projet. Reconnaissant et célébrant l'histoire et la présence des Autochtones à Toronto, le pont favorisera également l'inclusion, tout en faisant avancer la réconciliation.

Citations

« Les nouvelles collectivités dans le secteur riverain de Toronto accueilleront des milliers de logements, de nouvelles entreprises et de nouveaux résidents. Le pont piétonnier du canal Keating permettra de rapprocher les résidents de leurs collectivités, d'intégrer la nature et la faune dans leur environnement et de rendre hommage à la relation des peuples autochtones avec notre ville et notre histoire. Des projets comme celui-ci favorisent un avenir abordable, inclusif et durable pour tous. »

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et députée de Toronto-Danforth, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le nouveau pont rapprochera les gens et les collectivités. Il facilitera l'accès aux milliers de familles qui vivront dans ce secteur à l'avenir. Au nom des futurs habitants de ces collectivités riveraines, je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour son investissement dans la construction de cette infrastructure essentielle. »

Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto

« Il est essentiel, pour la réussite de ce projet, d'honorer la riche histoire autochtone des terres et des eaux qui définit le secteur riverain de Toronto. Le concept du pont Equinox représentera et célébrera l'histoire et la culture autochtones, tout en créant un espace de dialogue, de réconciliation et de création de liens ».

Ogimaa-Kwe (cheffe) Claire Sault, Première Nation des Mississaugas de Credit

« Le pont Equinox permettra d'accéder à un nouveau monde d'émerveillement et de découverte. Il donnera accès aux milliers de logements neufs et abordables de l'Île Villiers, créant ainsi un lien, à quelques minutes seulement du centre-ville de Toronto, avec la beauté naturelle de Port Lands, où les visiteurs et les résidants pourront profiter des nouveaux parcs et de l'harmonie avec l'eau. Le secteur riverain de Toronto représente ce qui se fait de mieux au Canada, et le pont Equinox est un bel ajout à notre horizon et au bord de l'eau. »

Jack Winberg, président du conseil d'administration de Waterfront Toronto

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). Waterfront Toronto (la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto ) dirige la conception et la mise en œuvre du projet de pont avec la Ville de Toronto , en collaboration avec la Première Nation des Mississaugas de Credit.

(la Société de revitalisation du secteur riverain de ) dirige la conception et la mise en œuvre du projet de pont avec la Ville de , en collaboration avec la Première Nation des Mississaugas de Credit. À l'issue d'un concours international, le projet du pont Equinox a été sélectionné par un comité d'évaluation composé de représentants du personnel de Waterfront Toronto, de la ville de Toronto et de la Première Nation des Mississaugas de Credit, qui a pris en compte les avis des conseillers techniques, d'un comité consultatif communautaire, des communautés autochtones et du public.

et de la Première Nation des Mississaugas de Credit, qui a pris en compte les avis des conseillers techniques, d'un comité consultatif communautaire, des communautés autochtones et du public. Le projet du pont Equinox a été conçu par une équipe pluridisciplinaire : WilkinsonEyre (architecte concepteur) basé au Royaume-Uni; Zeidler Architecture Inc (architecte local); Arup (ingénieur); Two Row Architect (consultant autochtone); et PLANT Architect Inc. (architecte paysagiste).

Waterfront Toronto a été créé par le gouvernement du Canada , la province de l' Ontario et la ville de Toronto en 2001 pour superviser et diriger la rénovation du secteur riverain de la ville. Chaque ordre de gouvernement a contribué à hauteur de 500 millions de dollars au financement initial pour aider à catalyser la revitalisation.

a été créé par le gouvernement du , la province de l' et la ville de en 2001 pour superviser et diriger la rénovation du secteur riverain de la ville. Chaque ordre de gouvernement a contribué à hauteur de 500 millions de dollars au financement initial pour aider à catalyser la revitalisation. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements sains, actifs, équitables et durables.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Waterfront Toronto

https://www.waterfrontoronto.ca/ [en anglais seulement]

Pont piétonnier du canal Keating

https://www.waterfrontoronto.ca/our-projects/keating-channel-pedestrian-bridge-bridge [en anglais seulement]

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

