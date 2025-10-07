Du bouillon pour les Bouillon : Canton offre du bouillon gratuit à l'ensemble des Québécois et Québécoises qui portent le nom de famille Bouillon

La marque se lance à leur recherche pour les remercier d'être de parfait.e.s ambassadeur.rice.s depuis leur naissance.

MONTRÉAL, QC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - L'emblématique marque de bouillon, Canton, souligne l'arrivée de la saison de la fondue en remerciant et en récompensant l'ensemble des Québécois et Québécoises dont le nom de famille est Bouillon.

L'initiative part d'un constat simple : au Québec, quand on entend « bouillon », on pense inévitablement à Canton. Ainsi, Canton fait appel aux milliers de personnes nommées Bouillon dans la province pour leur offrir son produit phare gratuitement. Un geste qui vise à les remercier d'être et d'avoir été des représentant.e.s non officiel.le.s de Canton rien qu'en arborant leur nom.

« On s'est dit qu'il était grand temps de leur faire un clin d'œil et de leur dire merci! Les Bouillon sont nos ambassadeurs et ambassadrices depuis des générations, et ce, sans même le savoir. Après tout, ils et elles portent notre nom de famille préféré! », a déclaré Dominique Berberi, vice-présidente marketing, Aliments de spécialité chez Lassonde. « Tout le monde aime une bonne fondue entre ami.e.s, mais bien souvent, la fondue, c'est aussi une affaire de famille! Alors ça colle à l'ADN de notre marque de récompenser une grande famille qui nous fait de la pub involontairement! »

Pour lancer cet appel, Canton a collaboré avec l'humoriste et l'acteur Mathieu Bouillon qui partagera la bonne nouvelle auprès de ses compatriotes portant le même nom sur ses plateformes sociales .

Pour un temps limité, tous et toutes les Bouillon peuvent se rendre sur le site Web de Canton au www.cantoncanada.com/bouillon pour réclamer un coupon échangeable contre du bouillon gratuit. L'offre est limitée à un coupon par personne et est valide jusqu'à épuisement des stocks. Canton encourage donc les Bouillon du Québec à se manifester pour profiter d'une délicieuse fondue cette saison et à partager cette promotion avec toute leur parenté.

À propos de Canton

Depuis plus de 40 ans, Canton, une marque fièrement produite par Lassonde, est fière de partager la table des Québécois et Québécoises avec ses bouillons, ses sauces et ses soupes de qualité supérieure, fièrement préparés au Québec et toujours prêts à servir.

