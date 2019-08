Du 7 au 9 octobre 2019 à l'hôtel le Concorde de Québec - 1er Congrès international sur les opportunités et les défis des technologies émergentes - Sommes-nous prêts et en maîtrise ?

QUÉBEC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - La ville de Québec accueillera le congrès ISACA Québec 2019, congrès international sur les opportunités et les défis des technologies émergentes. Sommes-nous prêts et en maîtrise ?

Alors que les menaces de cyberattaques et de vols de données personnelles se multiplient à l'échelle mondiale, la tenue de ce congrès devient fort pertinente dans le contexte actuel. L'adoption inéluctable des technologies émergentes dans nos vies personnelles et professionnelles risque de nous confronter à de nouvelles réalités. Sommes-nous prêts comme individu ou entreprise à aborder ce « virage vers le futur ». Ce congrès tentera d'y répondre par des présentations de haut calibre et des exemples concrets d'application de ces technologies.

Que ce soit dans l'appropriation des technologies émergentes, leur encadrement, les transformations qu'elles induisent et la gestion des risques qu'elles requièrent, cette évolution incessante des technologies et la valorisation de l'information amènent tous les secteurs d'activités à repenser leurs façons de faire et à saisir de nouvelles opportunités.

Tout au long de ce congrès, les participants et le grand public auront l'occasion d'assister à des présentations de conférenciers de haut niveau reconnus pour leur expertise dans des domaines tel que l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, les registres décentralisés (chaines de blocs) ou encore la cyberdéfense. Chacun aura l'occasion d'aborder son sujet sous les angles de la gouvernance, du risque, de la sécurité et de l'audit.



À propos d'ISACA

ISACA-QUÉBEC est affiliée depuis 35 ans à ISACA (isaca.org), une association mondiale qui en est à sa 50ième année et qui vient en aide aux entreprises et aux particuliers à réaliser le potentiel positif de la technologie. Le monde d'aujourd'hui est alimenté par l'information et la technologie. ISACA fournit aux professionnels les connaissances, les titres de compétence, l'éducation et la communauté nécessaire pour faire progresser leur carrière et transformer leur organisation.

Faits et chiffres sur ISACA

Crée en 1969

Professionnels engagés : 460 000

Membres : 140 000 dans 188 pays

Nombre de membres et détenteurs de certification : 166 000

Chapitres : Plus de 220

Groupe d'étudiants : 97

Pour plus d'informations rendez-vous sur : isaca-quebec-2019.org

SOURCE ISACA-QUÉBEC

Renseignements: Personne-ressource : Michel Lambert, (418) 455-3466; Pour entrevues : Claude Lussier, Plan de match communication, (418) 554-7765